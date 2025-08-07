Bugatti Brouillard: miljoenen kostende exoot met paardenhaar

Net als van de Bugatti Veyron zijn er ook van diens opvolger - de Chiron - talloze speciale versies gebouwd. De Bugatti Chiron is inmiddels opgevolgd door de Tourbillon, maar er komt tóch nog een nieuw derivaat van. Eenmalig, welteverstaan.

Op dezelfde wijze als de inmiddels legendarische Bugatti Veyron opvolging vond in de Chiron, maakte de Chiron onlangs plaats voor de 1.800 pk sterke Bugatti Tourbillon. Bugatti heeft op basis van de Chiron een behoorlijke reeks speciale versies geproduceerd, maar heeft er ook afgeleiden met een eigen verpakking van gebouwd. We noemen de tot 40 stuks gelimiteerde Divo, de tot 10 stuks gelimiteerde Centodieci en de enkel voor circuitgebruik bestemde Bolide die in een oplage van 40 exemplaren beschikbaar zou komen. In tegenstelling tot de Veyron bouwde Bugatti van de Chiron geen open versie, al beantwoordde het met de op de Chiron gebaseerde Mistral toch de vraag naar een open versie. Die Bugatti Mistral zou de allerlaatste Bugatti zijn die de machtige 8,0-liter W16 met vier turbo's zou krijgen. Zou, inderdaad. Er komt er namelijk nog eentje. Dit is de Bugatti Brouillard.

De Bugatti Brouillard lijkt behoorlijk op de Mistral. Dat kan kloppen. De nieuwe superexoot is namelijk gebaseerd op die Mistral. De Bugatti Brouillard lijkt dan ook weinig meer dan een dichte versie van die Mistral, al schijnen enkel de koplampen en achterlichten uitwisselbaar te zijn met die auto. Kortom: de Brouillard is uniek. Letterlijk. We hebben hier te maken met een one-off die in opdracht van een ongetwijfeld ongezond gefortuneerde klant is gebouwd.

Hoewel 'Brouillard' in het Frans mist betekent, is de unieke Bugatti volgens de officiële lezing vernoemd naar het favoriete paard van Bugatti-oprichter én paardenliefhebber Ettore Bugatti. Om het hoefdiergehalte op te krikken heeft Bugatti in opdracht van de klant ook paardenhaar in de deurpanelen van de auto verwerkt. Er gaat immers weinig boven écht haar van een gedomesticeerde onevenhoevige in een hypercar, toch? Verder worden ook daadwerkelijk op de deurpanelen afgebeeld, evenals op de stoelen. In de keuzehendel van de automaat is zelfs een paardenhoofd zichtbaar. Don Corleone zou er trots op zijn.

Bugatti heeft een handjevol verwijzingen naar eerdere modellen in het ontwerp van de Brouillard verwerkt. Zo zijn de aluminium kokers op het dak een verwijzing naar de Veyron en is de ducktail-achterspoiler een knipoog naar de - wij waren hem al vergeten - Bugatti Chiron Profilée. De machtige 8.0 W16 laat er net als in de Chiron Super Sport en Mistral een viervoudig geblazen oerkracht van 1.600 pk op de wielen los.

Wat de Bugatti Brouillard gekost heeft, is niet bekend. Wel weten we dat de klant nog tot 2027 op de levering van zijn unieke Bugatti moet wachten. Zwemmen in het geld, en schijnbaar ook in geduld. De eigenaar: niemand minder dan de Nederlandse ondernemer Michel Perridon.