Er komt in de EU per 2035 geen volledig verbod meer op nieuwe auto's met een verbrandingsmotor. De Europese Commissie presenteert vandaag een herziening, waardoor nieuw geproduceerde auto's vanaf dat jaar niet volledig emissieloos moeten zijn, maar 90 procent minder CO2 moeten uitstoten vergeleken met 2021.

Dit voorstel konden we al van verre zien aankomen, maar wordt nu officieel gepresenteerd door de Europese Commissie. Door het terugschroeven van het CO2-reductiedoel van 100 naar 90 procent blijft er ruimte voor autofabrikanten om ook na 2035 hybride-auto's op de Europese markt te brengen. Het volledige verkoopverbod voor niet-uitstootvrije auto's vanaf 2035 werd in 2022 als 'definitief' aangekondigd, maar kreeg met name de laatste jaren en maanden veel kritiek. Veel landen in het oosten en zuiden van de Europese Unie, maar met name ook 'autogiganten' Frankrijk en Duitsland zijn in toenemende mate tegen het verbod. Ook autofabrikanten drongen steeds luider aan op een herziening, omdat het verbod de concurrentiepositie van Europese autobouwers nog verder zou verslechteren en de marktvraag naar volledig elektrische auto's simpelweg niet aansloot bij de (tussen-)doelen die door de EU werden gesteld.

De 10 procent CO2 die auto's nog mogen uitstoten, moet wel elders worden gecompenseerd. Dat kunnen autofabrikanten doen door auto's te produceren met groen staal uit de EU, wat wordt gemaakt zonder de uitstoot van CO2. Ook kan de uitstoot worden gecompenseerd door de auto's te laten rijden op zogeheten biofuels, brandstoffen die minder CO2 uitstoten dan olie en gas.

Bedrijfsauto's

Ook komt er nog een extra versoepeling van klimaatregels voor bedrijfsauto's. Eerder was afgesproken dat bestelwagens die in 2030 op de markt komen 50 procent minder CO2 moeten uitstoten. Dat is nu teruggebracht naar 40 procent, omdat het elektrisch maken van deze zwaardere voertuigen lastiger blijkt dan voorheen gedacht.

Als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met de versoepeling, is ook dit besluit 'definitief'. Of toch zo definitief als hij maar kan zijn...

Reactie Nederlandse Europarlementariërs

Nederlandse Europarlementariërs moeten nog bezien wat de gevolgen zijn van het afzwakken van het verbod op verbrandingsmotoren voor auto's. Oorspronkelijk moesten autofabrikanten per 2035 auto's produceren die geen CO2 uitstoten. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat terug te brengen naar 90 procent minder uitstoot, waarmee productie van hybride auto's mogelijk blijft. CDA'er Tom Berendsen ziet "plussen en minnen" in dat plan van de Commissie.

"Het CDA gelooft in hoge ambities voor schone Europese auto's, het opnemen van groen staal in de productie en een forse stimulans voor batterijproductie in Europa. Tegelijkertijd zien we ook de zorgen over de Duitse auto-industrie en de moordende Chinese concurrentie", stelt Berendsen, die namens het CDA hoort bij de EVP, de grootste partijgroep in het parlement.

Mohammed Chahim, voor GroenLinks-PvdA aangesloten bij de sociaaldemocraten, denkt dat de Commissie niets opschiet met de versoepeling. "De keuze is simpel en cruciaal: blijven we vasthouden aan verouderde technologie voor kortetermijnwinst, of investeren we voluit in elektrisch rijden en langetermijngroei? Chinese autobouwers doen dat laatste en zijn onze aarzelende auto-industrie nu al aan het inhalen."

"We helpen de auto-industrie niet met het creëren van meer onzekerheid", stelt Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) namens de Groenen. "Dankzij de huidige regelgeving zijn autofabrikanten eindelijk begonnen met het produceren van goedkopere elektrische auto's. Een koerswijziging nu zou de overstap naar elektrische auto's alleen maar vertragen."

Zowel het Europarlement als de lidstaten moeten nog officieel een standpunt innemen over het voorstel.