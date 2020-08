‘Britten houden ondanks Brexit vast aan Europese CO2-regels’

Volgens een officieel consultatiedocument zijn er Britse plannen om de Europese regelgeving over de gemiddelde CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens over nemen in de eigen wetgeving. Voor eind december staat het officiële vertrek uit de EU gepland, dus volgens het nieuwe plan gaan de nieuwe regels per 1 januari 2021 in.

Bedrijfseconoom David Bailey laat aan Automotive News Europe weten dat de Britse regering eigenlijk geen andere keuze had: “Fabrikanten willen geen andere regels en het is logisch om dezelfde regels te hebben om hen aan te moedigen elektrische auto's in Groot-Brittannië te verkopen.”

De doelstellingen houden in dat ook in de UK de CO2-uitstoot tegen 2025 gereduceerd moet zijn met 15 procent. Voor vijf jaar later wordt ingeschat dat auto’s 31 procent minder zullen uitstoten in vergelijking met nu. Autofabrikanten krijgen boetes van 86 Britse ponden in plaats van € 95 voor elke gram CO2 die de fabrikant overschrijdt: momenteel gemiddeld 95 gram per kilometer.

Ook de Britse doelstellingen per individueel merk zijn straks gebaseerd op het gemiddelde gewicht van verkochte voertuigen. Opmerkelijk genoeg kijkt de Britse regering daarbij wel naar Europese verkoopcijfers en niet enkel naar die van Groot-Brittannië. Daarbij kopieert de Britse regering straks ook het Europese afwijkingssysteem voor merken die minder dan 300.000 auto’s in Europa verkopen. Voor deze merken, zoals Land Rover, gelden soepelere doelstellingen.