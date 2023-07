Britse GP: Tijden, standen, circuitinfo, weer

Na de thuisrace van Red Bull is het tijd voor de thuisrace van onder meer Lewis Hamilton, Aston Martin en McLaren. De kans is alleen levensgroot dat het weer een Nederlands feestje wordt op Silverstone, met Max Verstappen en Red Bull in bloedvorm.

Tijden Britse GP

Na het sprintraceweekend in Oostenrijk is het nu weer tijd voor een klassiek raceweekend. Dat betekent dus gewoon een kwalificatie op zaterdag en zondag de race. De Britse Grand Prix begint vanwege het tijdsverschil een uurtje later dan de race van afgelopen zondag, namelijk om 16 uur. Nederlandse tijd.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 7 juli Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 7 juli Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 8 juli Derde vrije training 12.30 - 13.30 Zaterdag 8 juli Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 9 juli Race 16.00 - 18.00

Stand in het kampioenschap

Niet geheel verrassend heeft Max Verstappen zijn voorsprong bovenaan in het kampioenschap verder uitgebreid. Voor teamgenoot Sergio Pérez was Oostenrijk ook een opsteker; na meerdere teleurstellende weekenden heeft hij weer eens een podiumplek bemachtigd en dat helpt in de strijd om plek twee in het WK. Fernando Alonso valt weer iets terug en Lewis Hamilton kende in Oostenrijk een ronduit teleurstellend weekend.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 229 2. Sergio Pérez - Red Bull 148 3. Fernando Alonso - Aston Martin 131 4. Lewis Hamilton - Mercedes 106 5. Carlos Sainz - Ferrari 82 6. Charles Leclerc - Ferrari 72 7. George Russell - Mercedes 72 8. Lance Stroll - Aston Martin 44 9. Esteban Ocon - Alpine 31 10. Pierre Gasly - Alpine 16

Bij de constructeurs is Aston Martin weer wat ingelopen op Mercedes en zit Ferrari op zijn beurt weer wat dichter bij Aston Martin. Het blijft gezien de wisselende prestaties van die drie teams nog koffiedikkijken wie er uiteindelijk met de tweede plaats vandoor gaat dit jaar. Ook voor McLaren ziet het er na de updates gunstiger uit. Het lijkt erop dat Alpine zich nu meer moet gaan richten op McLaren dan op de teams die boven hen staan in de tussenstand.

Constructeur Pt. Red Bull 377 Mercedes 178 Aston Martin 175 Ferrari 154 Alpine 47 McLaren 29 Haas 11 Alfa Romeo 9 Williams 7 AlphaTauri 2

Circuit

De Britse Grand Prix wordt alweer sinds 1987 onafgebroken verreden op Silverstone. Op dit befaamde circuit in Engeland reed de Formule 1 al in 1950 voor het eerst. Sterker zelfs: hier werd de eerste officiële voor het FIA wereldkampioenschap meetellende Formule 1 Grand Prix ooit verreden. Silverstone begon als een trainingsvliegveld in de Tweede Wereldoorlog, maar werd hierna omgetoverd tot circuit. Het circuit is in de huidige lay-out 5,891 km lang en is mede dankzij de beroemde Magotts and Beckets-bochtencombinatie bijzonder geliefd bij veel Formule 1-coureurs.

Komende zondag rijden de coureurs in totaal 52 ronden over Silverstone, voor een totale raceafstand van ruim 306 km. Er zijn twee DRS-zones: de eerste tussen bocht 5 en 6 (tussen Arena en Brooklands), de tweede tussen bocht 14 en 15, op het rechte stuk langs de oude pitstraat. De snelste raceronde staat op naam van Max Verstappen; in 2020 klokte Verstappen een tijd van 1:27.097. Carlos Sainz won vorig jaar de Britse GP, zijn eerste en vooralsnog enige zege ooit in de Formule 1. Hij troefde Sergio Pérez af, die op een krappe vier seconden achter Sainz finishte. Lewis Hamilton behaalde de derde plaats in zijn thuisrace. Voor Max Verstappen was het geen feest op Silverstone vorig jaar; hij werd zevende met een door puin beschadigde auto.

Weersverwachting

Het lijkt vooralsnog vrij typisch Engels zomerweer te worden op Silverstone komend weekend. Dat betekent dat er, vooral zaterdag en zondag, kans is op een bui, maar er ook zonnigere perioden zijn. Zaterdag is de kans op neerslag het grootst. Het is met 20 tot 23 graden niet al te warm.