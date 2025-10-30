Brit koopt oude Range Rover als projectauto en ontdekt dan wie beroemde eerste eigenaar was
Deze generatie was goed
Een Britse autoliefhebber dacht voor een paar duizend pond een oud wrak te hebben gekocht toen hij op eBay een twintig jaar oude Range Rover vond. Pas later ontdekte hij dat zijn ‘projectauto’ ooit eigendom was van koningin Elizabeth II, en dus van grote historische en financiële waarde is.
De man kocht de Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel uit 2007 in april 2024 voor slechts enkele duizenden ponden. De auto was total loss verklaard wegens een technische storing en verkeerde in slechte staat, maar leek perfect als projectauto. Pas toen hij de papieren nauwkeuriger bekeek voor de geplande restauratie, merkte hij iets bijzonders op: stempels van de Land Rover Special Vehicles-afdeling in het onderhoudsboekje.
Uit verder onderzoek naar chassis- en kentekennummers bleek dat de auto oorspronkelijk was geleverd aan de Royal Estate – persoonlijk aan koningin Elizabeth II. De ontdekking veranderde alles. De nieuwe eigenaar besloot zijn Range Rover in oude koninklijke luister te herstellen.
De auto, gespoten in de kleur Tonga Green Metallic, was uniek: het was de enige dieseluitvoering van de ‘L322’-generatie Range Rover die aan Hare Majesteit werd geleverd, terwijl andere koninklijke exemplaren meestal benzinemotoren hadden.
Ook kreeg het voertuig praktische aanpassingen zoals handgrepen achterin om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Ook was de auto voorzien van een hondenrek: Elizabeth was dol op haar corgi’s. De bevestigingspunten van deze accessoires zijn nog altijd zichtbaar.
De geschiedenis van de auto is goed gedocumenteerd. Foto’s tonen bovendien dat koningin Elizabeth zelf achter het stuur zat van precies deze Range Rover tijdens de Royal Windsor Horse Show en op Sandringham.
Na zijn dienstjaren bij het koninklijk huis belandde de auto in privébezit. Ongeveer tien jaar geleden werd de auto total loss verklaard, vanwege een dure elektrische storing in het interieur. Van een ongeval was geen sprake, maar de reparatiekosten werden destijds hoger ingeschat dan de waarde van de auto.
Daarna bracht de Range Rover enige tijd door in Spanje, waar de lak ernstig te lijden had onder de zon. Toen hij later opnieuw via eBay opdook, stond hij nog geen 50 mijl van de huidige eigenaar vandaan, die hem kocht zonder enig vermoeden van de vorstelijke voorgeschiedenis.
Geïnspireerd door Jeremy Clarkson en diens eigen Range Rover besloot de koper het voertuig volledig te restaureren. De auto kwam op een trailer aan en werd maandenlang gezien als een toekomstig werkpaard – tot het moment waarop de eigenaar de bijzondere stempels ontdekte.
Nadat hij zijn vermoeden over de herkomst van de auto had onderzocht, verwijderde hij de nummerplaten om te voorkomen dat iemand anders het belang van zijn vondst zou herkennen. De restauratie werd zorgvuldig uitgevoerd. De lak is vernieuwd, het interieur opgeknapt en de eigenaar wist zelfs de originele Land Rover Special Vehicles-telefoon, koptelefoon en het entertainmentsysteem terug te vinden.
De Range Rover van de Britse koningin wordt geveild
De Range Rover, met inmiddels ruim 126.000 mijl op de teller, wordt nu aangeboden door Iconic Auctioneers tijdens de NEC Classic Motor Show op 8 november. De verwachte opbrengst ligt tussen de 50.000 en 60.000 pond – een duizelingwekkende winst voor een project dat ooit begon als een goedkoop eBay-avontuur.
De L322-generatie, gelanceerd in 2006 met de 3,6-liter V8 dieselmotor van 272 pk, wordt beschouwd als een van de beste Range Rovers ooit gebouwd. Dit specifieke exemplaar is echter meer dan een klassieker: het is een tastbaar stukje Britse geschiedenis. De beste productiejaren van deze generatie Range Rover zijn volgens kenners 2010, 2011 en 2012.
Signalement
|Merk
|Land Rover
|Model
|Range Rover TDV8 SE
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|5 versnellingen, automaat
|Aandrijving
|4wd
|Nieuwprijs
|€ 117.500
Specificaties
|Brandstof
|diesel
|Motor
|V8
|Cilinderinhoud
|3.628 cc
|Maximaal vermogen
|200 kW / 272 pk bij 4.000 tpm
|Maximaal koppel
|640 Nm bij 2.000 tpm
|Inhoud brandstoftank
|100 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.950 mm / 1.956 mm / 1.863 mm
|Wielbasis
|2.880 mm
|Massa leeg
|2.615 kg
|Laadvermogen
|585 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|3.500 kg / 750 kg
|Banden
|255/55R19Prijzen
|Topsnelheid
|200 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|9,2 s
|Brandstofverbruik
|11,1 l/100km
|CO2-uitstoot
|294 g/km
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Land Rover Range Rover 4.2 V8 Supercharged SE Yongtimer, LPG, BTW auto!
- 2007
- 228.814 km
Land Rover Range Rover GRIJS KENTEKEN / NETTE AUTO / DEALER ONDERHOUDEN
- 2006
- 265.135 km
Land Rover Range Rover 4.2 V8 Supercharged | Handel/Export/Zo Mee Leder | Stoelverwarming | Camera | Navigatie | Harman/Kardon | Xenon | Achterbankverwarming | 115R Gasinstallatie
- 2006
- 379.512 km