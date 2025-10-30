Ga naar de inhoud
Brit koopt oude Range Rover als projectauto en ontdekt dan wie beroemde eerste eigenaar was

Deze generatie was goed

3
Range Rover TDV8 Britse royals

Een Britse autoliefhebber dacht voor een paar duizend pond een oud wrak te hebben gekocht toen hij op eBay een twintig jaar oude Range Rover vond. Pas later ontdekte hij dat zijn ‘projectauto’ ooit eigendom was van koningin Elizabeth II, en dus van grote historische en financiële waarde is.

De man kocht de Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel uit 2007 in april 2024 voor slechts enkele duizenden ponden. De auto was total loss verklaard wegens een technische storing en verkeerde in slechte staat, maar leek perfect als projectauto. Pas toen hij de papieren nauwkeuriger bekeek voor de geplande restauratie, merkte hij iets bijzonders op: stempels van de Land Rover Special Vehicles-afdeling in het onderhoudsboekje.

Uit verder onderzoek naar chassis- en kentekennummers bleek dat de auto oorspronkelijk was geleverd aan de Royal Estate – persoonlijk aan koningin Elizabeth II. De ontdekking veranderde alles. De nieuwe eigenaar besloot zijn Range Rover in oude koninklijke luister te herstellen.

Range Rover TDV8 Britse royals

De auto, gespoten in de kleur Tonga Green Metallic, was uniek: het was de enige dieseluitvoering van de ‘L322’-generatie Range Rover die aan Hare Majesteit werd geleverd, terwijl andere koninklijke exemplaren meestal benzinemotoren hadden.

Ook kreeg het voertuig praktische aanpassingen zoals handgrepen achterin om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Ook was de auto voorzien van een hondenrek: Elizabeth was dol op haar corgi’s. De bevestigingspunten van deze accessoires zijn nog altijd zichtbaar.

Range Rover TDV8 Britse royals

De geschiedenis van de auto is goed gedocumenteerd. Foto’s tonen bovendien dat koningin Elizabeth zelf achter het stuur zat van precies deze Range Rover tijdens de Royal Windsor Horse Show en op Sandringham.

Na zijn dienstjaren bij het koninklijk huis belandde de auto in privébezit. Ongeveer tien jaar geleden werd de auto total loss verklaard, vanwege een dure elektrische storing in het interieur. Van een ongeval was geen sprake, maar de reparatiekosten werden destijds hoger ingeschat dan de waarde van de auto.

Daarna bracht de Range Rover enige tijd door in Spanje, waar de lak ernstig te lijden had onder de zon. Toen hij later opnieuw via eBay opdook, stond hij nog geen 50 mijl van de huidige eigenaar vandaan, die hem kocht zonder enig vermoeden van de vorstelijke voorgeschiedenis.

Range Rover TDV8 Britse royals

Geïnspireerd door Jeremy Clarkson en diens eigen Range Rover besloot de koper het voertuig volledig te restaureren. De auto kwam op een trailer aan en werd maandenlang gezien als een toekomstig werkpaard – tot het moment waarop de eigenaar de bijzondere stempels ontdekte.

Nadat hij zijn vermoeden over de herkomst van de auto had onderzocht, verwijderde hij de nummerplaten om te voorkomen dat iemand anders het belang van zijn vondst zou herkennen. De restauratie werd zorgvuldig uitgevoerd. De lak is vernieuwd, het interieur opgeknapt en de eigenaar wist zelfs de originele Land Rover Special Vehicles-telefoon, koptelefoon en het entertainmentsysteem terug te vinden.

De Range Rover van de Britse koningin wordt geveild

De Range Rover, met inmiddels ruim 126.000 mijl op de teller, wordt nu aangeboden door Iconic Auctioneers tijdens de NEC Classic Motor Show op 8 november. De verwachte opbrengst ligt tussen de 50.000 en 60.000 pond – een duizelingwekkende winst voor een project dat ooit begon als een goedkoop eBay-avontuur.

De L322-generatie, gelanceerd in 2006 met de 3,6-liter V8 dieselmotor van 272 pk, wordt beschouwd als een van de beste Range Rovers ooit gebouwd. Dit specifieke exemplaar is echter meer dan een klassieker: het is een tastbaar stukje Britse geschiedenis. De beste productiejaren van deze generatie Range Rover zijn volgens kenners 2010, 2011 en 2012.

Signalement

Merk Land Rover
Model Range Rover TDV8 SE
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 5 versnellingen, automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 117.500

Specificaties

Brandstof diesel
Motor V8
Cilinderinhoud 3.628 cc
Maximaal vermogen 200 kW / 272 pk bij 4.000 tpm
Maximaal koppel 640 Nm bij 2.000 tpm
Inhoud brandstoftank 100 l
Lengte / breedte / hoogte 4.950 mm / 1.956 mm / 1.863 mm
Wielbasis 2.880 mm
Massa leeg 2.615 kg
Laadvermogen 585 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 3.500 kg / 750 kg
Banden255/55R19Prijzen
Topsnelheid 200 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 9,2 s
Brandstofverbruik 11,1 l/100km
CO2-uitstoot 294 g/km
Land Rover Land Rover Range Rover

