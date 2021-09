Brightdrop EV410 is elektrische bestelbus van GM

Elektrische bedrijfswagens winnen terrein. Niet alleen in Europa, ook in de Verenigde Staten. General Motors speelt daarop in met zijn kakelverse merk Brightdrop, dat nu een tweede elektrische bestelbus klaar heeft.

Begin 2021 stelde General Motors Brightdrop voor, dat elektrische bedrijfsauto's gaat bouwen. Het liet toen direct zijn eerste elektrische bestelbus zien, de EV600. Die maar liefst 7,32 meter lange elektrische bedrijfswagen met 17 kubieke meter laadruimte krijgt nu een kleiner broertje naast zich: de Bightdrop EV410.

Die volgt het concept van zijn grote broer, maar is in elk opzicht iets teruggeschroefd, al is het nog altijd een flinke jongen. De EV410 is namelijk bijna 6 meter lang en heeft een laadruim met een inhoud van zo'n 11 kubieke meter. Volgens General Motors is de Brightdrop EV410 daarmee beter geschikt om zijn diensten in de stad te bewijzen. GM pompt de EV410 naar eigen zeggen vol met veiligheidssystemen en noemt onder meer Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, automatisch grootlicht en een achteruitrijcamera. Allemaal standaard aanwezig, claimt GM.

De Birghtdrop EV410 moet in 2023 voor het eerst van de band lopen in GM's CAMI-fabriek in Canada, waar het onder meer de Chevrolet Equinox produceert.