Brandweer worstelt vaker met blussen van elektrische auto's

Het gebeurt regelmatig: een elektrische auto die in brand vliegt en chaos veroorzaakt. Zo moest in april een supermarkt in Enschede worden ontruimd omdat een elektrisch voertuig (EV) in de parkeergarage uitbrandde. In juni had het vrachtschip Morning Midas pech op de Stille Oceaan. Er ontstond brand in de opslagplaats voor bijna achthonderd elektrische en hybride auto's. De bemanning kreeg de brand niet uit en moest het schip verlaten. Het deed denken aan het brandende schip met elektrische auto's boven de Waddeneilanden, twee jaar geleden.