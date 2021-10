'Brandstoftekort Verenigd Koninkrijk kan nog weken duren'

Bij een groot aantal tankstations in het Verenigd Koninkrijk zullen de pompen de komende tijd slechts blijven druppelen. Volgens de Petrol Retailers Association (PRA, de Britse branchevereniging voor pomphouders) gaat het nog langere tijd duren voordat de situatie is genormaliseerd en de pompstations weer voldoende voorraad hebben.

Volgens de PRA zit momenteel ruim een kwart van de bij de branchevereniging aangesloten tankstations nog zonder benzine en diesel. Van de in totaal bijna 8.400 pompstations in het land is twee derde bij de PRA aangesloten. Bij een vijfde van die tankstations is er wel brandstof, maar slechts in beperkte mate. De organisatie denkt dat het nog weken kan duren voordat alles weer terug bij het oude is.

Het brandstoftekort in het Verenigd Koninkrijk is het gevolg van een tekort aan vrachtwagenchauffeurs om de brandstof naar de pompstations te vervoeren. De Britse overheid zet daarom een reservevloot van tankwagens in die bestuurd worden door burgers en het leger gaat ook helpen met de bevoorrading. Bij de tankstations die wél open zijn, staan lange rijen met wachtende automobilisten die brandstof willen kopen. Daarbij zijn in enkele gevallen ook opstootjes ontstaan.

Voor de verkoop van EV's is het brandstoftekort juist een stimulerende factor. Eerder deze week meldde een Britse dealer die enkel EV's verkoopt dat het storm loopt in zijn zaak. Momenteel hebben EV's in het Verenigd Koninkrijk een marktaandeel van 9 procent. Of dat aandeel nu extra hard groeit door de brandstofcrisis, zal de komende maanden moeten blijken.