Brandstofprijzen weer omhoog na twee dagen daling

De brandstofprijzen zijn momenteel extreem hoog, dat zal vrijwel niemand ontgaan zijn. De oorlog in Iran is op die manier ook hier voelbaar, maar toch was er eergisteren ineens ook goed nieuws. Na dagen van stijging en een recordprijs voor diesel was er ineens sprake van daling. Ook gisteren bleken de brandstofprijzen weer lager dan een dag eerder. Een hele lichte daling, zeker, maar zoiets is goed voor de moraal.

Ergens nog logisch ook, die daling, want ‘what comes up, must come down’. Het omgekeerde blijkt helaas ook waar, want de brandstofprijzen zijn vandaag juist weer nipt hoger dan gisteren. United Consumers maakt vandaag melding van een Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor Euro 95 (E10) van €2,464, €0,024 meer dan gisteren. Diesel stijgt met €0,005 naar €2,463. Zo minimaal dat je daar op een hele tank niets van gaat merken, maar die hele tank kust dus wel als vanouds een klein vermogen. LPG-rijders zijn trouwens ook nipt duurder uit: de officiële adviesprijs voor een litertje LPG stijgt met €0,015 naar €1,192.

Voor alle genoemde prijzen geldt uiteraard dat er iets fout gaat als je ze echt betaalt. Veel tankstations zitten ruim onder de prijs, wat onverlet laat dat brandstof ook daar duur is. Vergelijkingssite Independer heeft een handige tool waarmee je kunt zien waar in jouw omgeving de goedkoopste tankstations zijn.