Brandstofprijzen lijken over piek heen

De brandstofprijzen zakken nu al een tijdje. Op het niveau van vorig jaar zijn we nog lang niet, maar er is wel een goede kans dat een liter benzine binnenkort weer minder dan 2 euro kost.

De prijzen aan de pomp zijn al ruim een week aan het dalen. Zo betaal je voor benzine enkele centen per liter minder dan vorige week. blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Directeur Paul van Selms verwacht dat benzine binnenkort mogelijk minder dan 2 euro kost.

Tot kort geleden liepen de brandstofprijzen juist flink op. Twee maanden geleden kwam de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine zelfs voor het eerst boven de 2 euro uit. Sindsdien steeg die prijs verder, om op 18 november uit te komen op het hoogste punt tot dusver: €2,145 per liter. Ook voor diesel en lpg betaalde je toen recordprijzen.

Inmiddels is de prijs voor benzine gezakt naar €2,117, op woensdag. Dat is weliswaar een kleine daling, maar de verwachting is dat de prijs nog verder zakt, omdat een vat ruwe olie vorige maand 20 procent goedkoper werd; in geen enkele maand dit jaar daalde die prijs zo hard. Vooral de zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus zorgde hiervoor. Ook speelt mee dat er al langere tijd minder vraag is naar olie.

Niet te optimistisch zijn

Van Selms voorziet weliswaar dat de prijzen nog wel even verder zullen zakken, maar dat de prijzen van vorig jaar echt nog niet zomaar terugkeren: "We moeten niet verwachten dat er prijzen komen van rond de €1,80." Dit komt allereerst doordat een groot deel van de prijs bestaat uit belastingen, die maar beperkt meebewegen met de brandstofprijzen. Daarnaast is de waarde van de euro ten opzichte van de dollar gedaald. En doordat de meeste olie op de wereldmarkt in dollars wordt betaald, is de olie voor eurolanden duurder geworden. Toch verwacht Van Selms dat een tankbeurt de komende tijd ietsje minder pijn gaat doen in de portemonnee.

Er zal vermoedelijk aardig wat tijd overheen gaan, maar er is een gerede kans dat in het nieuwe jaar wel op den duur weer 'oude' prijzen gerekend worden. Dat is althans de verwachting van een expert van de Amerikaanse investeringsmaatschappij T. Rowe Price. Dat is vooral gebaseerd op wat er momenteel op de oliemarkt gebeurt. In Nederland is echter het leeuwendeel van de brandstofprijs, zoals gesteld, afhankelijk van belastingen.