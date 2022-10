Brandstofprijzen gaan weer omhoog

Diesel is in een week tijd bijna 8 cent per liter duurder geworden. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ging in een week met 3 cent omhoog, blijkt maandag uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Het heeft te maken met een verlaagde olieproductie. Oliekartel OPEC en enkele andere landen (de OPEC+) besloten vorige week om vanaf november twee miljoen vaten per dag minder op te pompen. Hierdoor hebben oliemaatschappijen hun brandstofprijzen ook verhoogd, met name voor diesel.

Op maandag 3 oktober was de gemiddelde adviesprijs van vijf grote oliemaatschappijen nog €2,083 voor een liter diesel. Inmiddels is dat opgelopen naar €2,162 per liter. Bij benzine is het verschil wat kleiner. Daarvan steeg de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs in een week tijd van €2,082 naar €2,112 per liter. De stijgingen van dieselprijzen lopen al langere tijd uit de pas bij die van benzine. Dit komt volgens Paul van Selms van UnitedConsumers onder meer door de Russische invasie in Oekraïne. Russische olie wordt vaker gebruikt om diesel van te maken.

Automobilisten betalen aan de pomp meestal minder dan de adviesprijs. Veel tankstations geven namelijk korting. Op diverse plaatsen kun je dus nog voor minder dan €2 per liter benzine en diesel tanken.