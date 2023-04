Brandstofprijzen gaan waarschijnlijk weer stijgen

De kans is groot dat de brandstofprijzen binnenkort weer aardig gaan stijgen. De olieprijzen zitten in de lift en logischerwijs wordt dit binnenkort ook aan de pomp gevoeld.

De handelsprijzen voor olie zijn maandag flink gestegen, doordat belangrijke olielanden hebben besloten minder te produceren. De landen, verenigd in de OPEC en OPEC+, kondigden zondag aan dat ze vanaf mei ruim 1,1 miljoen vaten per dag minder op de markt brengen. Ze doen dit naar eigen zeggen om de markt te herstellen. De prijzen voor olie daalden vorige maand na onrust in de bankenwereld, maar later stegen ze alweer iets. Maar die stijging was volgens onder meer Rusland en Saoedi-Arabië niet groot genoeg.

De prijs voor Noordzeeolie steeg sinds de aankondiging op zondag met 5,5 procent naar 84,26 dollar (€78,07) per vat. Dat is het hoogste punt in een maand. Amerikaanse olie steeg met 5,4 procent en kost bijna 80 dollar per vat. De hogere olieprijzen kunnen voor extra inflatie zorgen, doordat we onder meer aan de pomp meer moeten betalen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor E10-benzine staat al bijna het hele jaar net onder de €2 per liter, maar die gaat deze maand mogelijk weer door die grens. De dieselprijs heeft dit jaar wel een aardige daling doorgemaakt. De adviesprijs voor een liter diesel is nu €1,75, begin dit jaar was dat nog richting de €2.