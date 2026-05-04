Een Porsche Macan is in Europa sinds enige tijd altijd elektrisch. Elders op de wereld is dat nog niet het geval, maar de niet-elektrische variant van de Macan zal ook daar zeer binnenkort verdwijnen.

Eigenlijk kun je de benzine-Macan maar lastig omschrijven als ‘de niet elektrische variant van’, want de twee Macans hebben maar bar weinig met elkaar te maken. Ze delen hun naam, grofweg hun formaat en daarmee ook grofweg hun positionering, maar het zijn twee verschillende auto’s uit twee verschillende tijdperken. De benzinegestookte Macan is eigenlijk nog gewoon de eerste versie van de Macan, die in 2014 werd gelanceerd. Een handjevol niet al te ingrijpende facelifts houdt het model tot nu toe fris genoeg om in landen buiten de EU te blijven aanbieden, al is ook daar wel duidelijk dat dit zeker niet de meest actuele Porsche is.

In plaats van nog een facelift door te voeren, zoals Porsche bij de Cayenne wel doet, is het binnenkort simpelweg klaar voor de benzine-Macan. In de EU is dat al sinds 2024 het geval, omdat het teveel geld kostte om de relatief stokoude Macan nog klaar te maken voor nieuwe veiligheidseisen. Buiten de EU is de auto nog leverbaar, maar ook daar is het einde in zicht. In gesprek met investeerders heeft Porsche laten weten dat de productie van de ‘oude’ Macan al in de zomer van 2026 – over hooguit een paar maanden dus – stopt. Een benzinegestookte opvolger komt er inmiddels wel, maar kan nog jaren op zich laten wachten. Zo’n model zou aanvankelijk namelijk niet komen en de ontwikkeling van een auto kost nu eenmaal tijd.

Het schrappen van de benzine-Macan zal absoluut gevolgen hebben voor Porsches verkoopresultaten van 2026 en daarna. De Macans zijn samen Porsches wereldwijd populairste model. Van de 84.328 in 2025 verkochte Macans waren er 45.367 van de volledig elektrische soort. Meer dan de helft dus, maar toch was de brandstof-Macan ondanks zijn leeftijd en alleen buiten de EU in 2025 nog goed voor 38.961 verkochte exemplaren.