Brandstofafname in april op historisch dieptepunt

De afname van brandstoffen was in de maand april van dit jaar historisch laag. De reden laat zich raden: de 'intelligente lockdown'.

Hoewel de brandstofprijzen extreem laag waren in april, werd er ook extreem weinig getankt. Vanwege de lockdown werd er fors minder gereden en dat blijkt ook wel uit de cijfers van CBS die door Bovag werden geanalyseerd. 818 miljoen liter brandstof werd er afgezet in april, zo meldt Tankpro. Nog nooit eerder werd zo'n lage afzet geregistreerd, met daarbij de belangrijke kanttekening dat de cijfers hierover niet verder teruggaan dan 2013. In bijna tien jaar tijd kwam het slechts twee keer bij dat dieptepunt in de buurt: in augustus 2014 (998 miljoen liter) en februari 2015 (991 miljoen liter).

De daling is vooral toe te schrijven aan de ingestorte vraag naar benzine. Daarvan werd er in april nog slechts 285 miljoen liter afgenomen, wederom het laagste niveau uit de boeken. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat personenvervoer overwegend met benzineauto's gebeurt. Het gaat om een daling van bijna 42 procent ten opzichte van april 2019. Ondanks de lockdown bleef de transportsector wel grotendeels actief, met uiteraard vooral dieselafname. De dieselafzet bleef met 521 miljoen liter dan ook iets dichterbij normale waarden. Relatief, weliswaar, want dat was alsnog ruim een kwart minder dan een jaar eerder.