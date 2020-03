Brabus waagt zich aan EV-tuning met Mercedes EQC

Bij een auto met verbrandingsmotor kan iedereen die niet over twee linkerhanden beschikt al wat kleine verbeteringen aan de krachtbron doorvoeren. Voor tuners is het uiteraard helemaal gesneden koek. Het vermogen van een EV opschroeven is een ander verhaal. Dat moet softwarematig gebeuren en dan moet je wel weten hoe je je als tuner een weg baant in de programmering van de auto. Brabus is het gelukt bij de EQC. De tuner heeft 14 pk extra uit de volledig elektrische Mercedes weten te persen. Zodoende beschikt de EQC die langs Brabus is gegaan over 422 pk. Het maximumkoppel komt uit op 830 Nm, 70 Nm meer dan voorheen.

Aan de speciale 20- of 21-inch wielen die Brabus onder de EQC monteert de taak om dit te vertalen naar het asfalt. Volgens Brabus kan de EQC na deze behandeling in 4,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h snellen. Dat is maar 0,2 seconden sneller dan normaal, maar toch. Overigens is het extra vermogen op te roepen wanneer de bestuurder de S-rijmodus activeert. In de andere modi doet de EQC het met de gebruikelijke specificaties en kan dus ook het gewone bereik nog worden gehaald.

Brabus zou Brabus niet zijn als het niet ook met de nodige uiterlijke aankleding kwam. Zwart is hierbij duidelijk het thema bij de EQC. Alles wat in chroom had kunnen worden uitgevoerd, is zwart. Zoals gewoonlijk maken verder de Mercedes-logo's plaats voor de dubbele B's van de tuner. Om de nieuwe vorm van tuning te vieren, keert over de hele koets een soort printplaat-tekening terug. In het interieur vallen vooral het blauwe leer en de diverse Brabus-logo's op.