Brabus stalt z'n waren uit in Genève

De nieuwsstorm die de autosalon van Genève op gang heeft gebracht, is inmiddels gaan liggen. Kleine briesjes zijn nog afkomstig van tuners als Mansory en in dit geval Brabus. Die Duitsers nemen twee G's en één Fortwo Cabrio mee.

We maken in Genève kennis met drie afgetrainde en in de breedte uitgesmeerde debutanten, auto's die alle drie zwarter dan zwart zijn. De eerste is de Brabus 800 Widestar, een op de G 63-versie van de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse gebaseerde creatie die natuurlijk weer belachelijk sterk is. De in de basis 585 pk en 850 Nm sterke biturbo 4.0 V8 wordt opgeschroefd tot 800 pk en 1.000 Nm koppel. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h weet 'ie in 4,1 seconden af te leggen. De standaardversie klaart dat klusje in 4,5 seconden. De op 23-inch lichtmetaal staande Brabus 800 Widestar krijgt natuurlijk een heftige bodykit én een sinister, maar wel met tot in de kleinste nisjes met leer volgehangen interieur.

De tweede G-klasse is de 850 6.0 Biturbo 4x4² Final Edition, een uitzwaai-editie van de door Brabus aangepakte G 4x4² waarvan het nog vijf exemplaren gaat produceren. De creatie heeft een bodemvrijheid van 60 cm (!) en perst 850 pk en 1.450 Nm uit zijn 5.5 V8. In 4,7 tellen staat een snelheid van 100 km/h op de klok. De topsnelheid is begrensd op 210 km/h, daar hebben de offroadbanden natuurlijk iets mee te maken. Voor de rest is de Final Edition zo bizar als je van een Brabus-creatie mag verwachten.

Dan is er de Brabus Ultimate E Shadow Edition, een gelimiteerde versie van de Smart EQ waar Brabus er slechts 28 van gaat bouwen. De standaard 82 pk sterke elektromotor wordt vervangen door een - schrik niet - 92 pk sterk exemplaar. Daarmee staat een snelheid van 100 km/h in 10,9 tellen op de klok. De reguliere EQ heeft 11,5 tellen voor die sprint nodig. De topsnelheid ligt op 130 km/h.