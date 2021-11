Mercedes-Maybach GLS krijgt 800 pk en Nederlands tintje

Het getal 800 is een terugkerend thema bij Brabus. In feite is er geen enkel model uit het gamma van Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach dat aan deze behandeling van de veredelaar ontsnapt. De GLS 600 moest er nog aan geloven en dat is dan ook precies wat Brabus nu gedaan heeft. Vanbuiten is de 'Brabus 800' - men laat verdere modeltoevoegingen weg - direct te herkennen aan de 24-inch wielen als putdeksels waarop hij rolt. Verder maakt Brabus het chroom rondom de zijruiten donkerder en krijgen zowel de voor- als achterbumper extra koolstofvezel onderdelen. Opvallend zijn de uitlaatsierstukken: normaal gesproken monteert Brabus twee sierstukken met vier uitgangen, nu zijn dat gewoon twee grote stortkokers in de achterbumper.

'Zoek de verschillen' is daarmee nog niet ten einde, want Brabus spuit de grille en de luchtroosters in de voorbumper zwart en de Mercedes-ster bovenop de motorkap, een kenmerkend element van de Maybach-GLS, is verdwenen. Toch is het exterieur van de 800 eigenlijk allerminst schokkend wanneer het vergeleken wordt met het interieur. Was je nog niet helemaal wakker op deze vrijdagmorgen, dan ben je dat nu wel. Het oranje knalt namelijk van het beeldscherm af. Werkelijk alles is uitgevoerd in die kleur: het dashboard, de stoelen, de dakhemel, de vloermatten; een gemiddelde stad op Koningsdag is er niets bij. Verder voorziet Brabus het binnenste van de GLS van koolstofvezel sierstukken, aluminium pedalen en her en der enkele logo's. Uiteraard behoren ook minder gewaagde samenstellingen tot de mogelijkheden bij Brabus.

Brabus zou Brabus niet zijn als de GLS 600 niet ook in technisch opzicht onder handen was genomen. Allereerst ligt de SUV 20 millimeter dichter bij het asfalt dankzij de aangepaste luchtvering. Onder de kap ligt de welbekende geblazen 4.0 V8, maar dan met 800 pk en 950 Nm koppel, 243 pk en 220 Nm meer dan het origineel. Dat vermogen zorgt ervoor dat de mastodont in 4,5 seconden naar de 100 km/h dendert en doorstoot tot een topsnelheid van 250 km/h. Wat de aanpassingen exact moeten kosten, is niet bekend. Reken in ieder geval vast op de €227.893 die een standaard Mercedes-Maybach GLS 600 in Nederland kost.