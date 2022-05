Brabus Crawler is knotsgek speelgoed met 900 pk

De Brabus Crawler is in elk opzicht een buitenissig apparaat. We hebben te maken met een tot 15 stuks gelimiteerde woestijnracer, die in feite niets meer is dan een buizenframe waar Brabus uit koolstofvezel vervaardigde carrosseriedelen tegenaan heeft geschroefd om de Crawler enigszins op een G-klasse te laten lijken.

De 2.065 kilo wegende vierzits zandhaas heeft een tot 4.5 liter opgeboorde versie van de bekende biturbo V8 van Mercedes-Benz als krachtcentrale, een machine die in de Crawler 900 pk en 1.250 Nm mobiliseert. Daarmee dendert het gevaarte in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 160 km/h en dat lijkt ons hard zat. Dankzij portaalassen heeft de Crawler een bodemspeling van maar liefst 53 centimeter. De bodem is gemaakt van een combinatie van aluminium en een composiet van koolstofvezel en kevlar. 20-inch offroadrubber, een led-lichtbalk, skidplates en een 100 liter grote reservetank voor benzine maken allemaal deel uit van het Crawler-feestje.

Niet alleen aan de buitenkant zien we designverwijzingen naar de G-klasse, ook de vormgeving van het dashboard heeft er iets van weg. Het grotendeels in het rood uitgevoerde interieur is volgens Brabus stof- en waterbestendig en zou ook in de volle zon niet moeten verkleuren. Aan de bijrijderskant nemen we een enorm navigatiescherm waar. Volgens Brabus wordt ditzelfde navigatiesysteem ook tijdens woestijnraces gebruikt.

De Brabus Crawler is niet straatlegaal en is dus echt een stukje speelgoed voor wie alles al heeft. Het prijskaartje dat eraan hangt is dan ook niet mals. Brabus vraagt minimaal €749.000 voor de Crawler. Dat is exclusief lokale belastingen. Brabus gaat er dit jaar vijf van produceren, in 2023 en 2024 volgen nieuwe lichtingen van 5 exemplaren.