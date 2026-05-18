Brabus Bodo
Brabus Bodo: verduisterde en verduitste Aston Martin van dik €1 miljoen

Brabus botviert zijn pk- en spoilerlust over het algemeen vooral op modellen van Mercedes-Benz. Ditmaal heeft het een Aston Martin te grazen genomen. Dit is de Brabus Bodo: een sinistere coupé met een maar liefst 1.000 pk sterke V12.

Wie de Brabus Bodo ziet, denkt wellicht dat Brabus de Mercedes-AMG GT Coupé grondig heeft verbouwd. Dat zou gezien de voorkeur van Brabus voor de modellen van Mercedes-Benz ook logisch zijn. Voor de Bodo heeft echter een Aston Martin Vanquish het moeten ontgelden. In de raampartij en aan de knoppen en hendels in de middentunnel zie je de Vanquish terug. Vrijwel de complete koets en grote delen van het interieur zijn echter helemaal eigen. Opmerkelijk is dat Brabus zijn best gedaan lijkt te hebben om het binnenste van de Bodo ietwat op dat van een Mercedes-Benz te laten lijken. Kijk maar eens naar de vormgeving van de ventilatieroosters.

Het sinistere uiterlijk van de grondig verbouwde Vanquish is voor sommigen de hoofdattractie. De aandrijflijn is dat voor anderen. In de lange snuit ligt namelijk een tot 1.000 pk en 1.200 Nm opgeschroefde 5.2 V12. Met dat vermogen schiet de Bodo vanuit stilstand in 3 seconden naar de 100 km/h. In nipt minder dan 24 seconden staat de 300 km/h op de klok. Zijn topsnelheid: 360 km/h.

Brabus gaat 77 exemplaren van de Bodo maken. In Duitsland kost hij exclusief belastingen één miljoen euro. Ook de vanafprijs is dus excessief.

