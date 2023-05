Brabus 930: kortere naam, nog meer vermogen

De keuze voor de nieuwe Brabus boven een reguliere Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E-Performance levert in ieder geval één voordeel op: die naam. ‘Brabus 930’ is immers heel wat zuiniger op je stembanden dan dat wat Mercedes zélf op deze auto plakt. Wat ook een voordeel zou kunnen zijn – hoewel twijfelachtig - is dat de Brabus-versie met 930 pk nóg meer vermogen levert. Niet dat daaraan gebrek was, overigens, want ook in reguliere vorm komt deze krachtigste AMG-GT al tot 843 pk. Met die 930 pk’s is deze auto volgens Brabus de krachtigste Brabus ooit, en we hebben geen reden om daaraan te twijfelen.

Het koppel van de Brabus 930 mag er trouwens ook zijn: 1.550 Nm. Volgens Brabus sprint dit monster in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/h, om vervolgens door te stomen naar een topsnelheid die met 316 km/h in het licht van al dat vermogen nog enigszins teleurstellend is. Het extra vermogen komt overigens door het kietelen van de verbrandingsmotor, de elektromotor blijft bij zijn van huis uit mee gekregen 204 pk’s. Wel bemoeit Brabus zich nog met het onderstel. De luchtvering kun je dankzij de Brabus Airmatic Sport-Unit met een druk op de knop 20 millimeter lager zetten, voor een extra stoere uitstraling.

Nu dat woord toch gevallen is: we kunnen niet om de andere uiterlijke aanpassingen heen. Laten we het zo zeggen: de Brabus is prachtig, als je je tenminste tot levensdoel hebt gesteld om de mensen in je omgeving zoveel mogelijk af te schrikken. In geheel gitzwart oogt deze über-Brabus namelijk vooral zeer agressief, maar met stijl of creativiteit heeft deze uitdossing in onze ogen weinig van doen. Zoals altijd bij dit soort apparaten is er heel veel carbon, terwijl de zwarte details door de even zwarte achtergrond nauwelijks te zien zijn. Daarop is één uitzondering: de rode spijlencombinatie in de grille. Die doet denken aan de Aquafresh-achtige M-strepen die voor veel BMW-rijders kennelijk onweerstaanbaar zijn, een twijfelachtig voorbeeld.

In het interieur treffen we iets meer kleur, maar alleen omdat alle van huis uit aluminiumkleurige accenten hier in rood zijn uitgevoerd. Het contrasteert op wonderlijke wijze met de sfeerverlichting, die de fotograaf van dienst om onduidelijke redenen op een paars-achtige tint heeft ingesteld.

In Duitsland vraagt Brabus €384.436 voor de auto zoals die hier staat, inclusief btw. In Nederland komt daar ongetwijfeld nog flink wat bij, zeker omdat de CO2-uitstoot van 286 gram per kilometer een stuk hoger is dan de 180 gram per kilometer die Mercedes zelf mag opgeven voor dit apparaat. Voor de volledigheid: de hier opgevoerde kleurstelling is uiteraard niet verplicht, want Brabus gaat graag mee in de wensen van de klant. Die komen overigens wel verrassend vaak hierop neer. Behalve het bestellen van een hele auto kun je naar believen kiezen uit de verschillende onderdelen van dit pakket, ook voor een al bestaande AMG-GT.