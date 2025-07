Brabus 1000 is knotsgekke Mercedes-AMG GT

De Mercedes-AMG GT is er al in tal van verschillende smaken en met diverse vermogens. Zo heftig als deze Brabus-creatie, was hij alleen nog niet. Dit is de Brabus 1000.

Als je het hebt over 'de' Mercedes-AMG GT 63, dan kun je eigenlijk diverse auto's bedoelen. Je hebt de 'basisversie', met de 4.0 biturbo V8 van 585 pk, daarboven staat de maar liefst 612 pk sterke 63 Pro en nog weer een goede stap daarboven vinden we de 816-pk plug-in hybride Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Dan komt er weer een hele tijd niets, voordat we uitkomen bij de krankzinnige creatie die nu op je beeldscherm staat: de Brabus 1000.

Zoals de naam al aangeeft, hebben we hier met een maar liefst 1.000 pk sterk monster te maken. In de basis het de 63 S E Performance, maar in dit geval is het geen 4.0 V8 maar een 4.5 V8 die samenwerkt met de elektromotor. Met dat buitenissige vermogen speert de Brabus 1000 in slechts 2,6 seconden van 0 naar 100 km/h, twee tienden sneller dan de 63 S E Performance. Van 0 naar 300 km/h gaat in 23,6 seconden. De topsnelheid is gelijk gebleven op een elektronisch begrensde 320 km/h.

Uiteraard zijn er diverse uit koolstofvezel opgetrokken aerodynamische extraatjes van de partij, om ondanks het hogere vermogen de auto toch nog in de buurt van het asfalt te houden. Ook zijn er nieuwe 21- en 22-inch wielen bij en staat de Brabus 1000 op in hoogte verstelbare sportveren. Het interieur van de Brabus 1000 is een opvallende combinatie van zwart met rode accenten en een overdaad aan koolstofvezel printjes. De auto heeft vanzelfsprekend een stevig prijskaartje: €445.900. Let wel, dat is nog exclusief belastingen. Ter vergelijking: de reguliere Mercedes-AMG GT 63 S E Performance kost hier in Nederland minstens €274.884.