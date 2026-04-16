Je zal maar een Tesla gekocht hebben met het oog op de mogelijkheid om ooit met de handen van het stuur door het verkeer te gaan. Duizenden Tesla-rijders kunnen dat nu daadwerkelijk in Nederland dankzij de RDW, die groen licht gaf voor het gebruik van Tesla's Full Self Driving-systeem (FSD). Er zijn echter ook duizenden Tesla-rijders die niet van FSD gebruik kunnen maken. Een Tesla die niet over de juiste hardwareversie beschikt, mag het namelijk niet. Dat schiet bij veel klanten van het merk in het verkeerde keelgat. Die boze Tesla-rijders verenigen zich nu op HW3Claim.nl, een initiatief van een Nederlandse eigenaar van een Model 3 Performance uit 2019.

Eerst het probleem. Tesla zou volgens de ogenschijnlijk goed ingelezen initiatiefnemer en Tesla-rijder het Full Self-Driving pakket tussen 2016 en 2023 aangeprezen hebben met de belofte dat de auto op termijn via software-updates volledig zelfrijdend zou kunnen worden. De benodigde hardware zou in elke Tesla zitten, ook in Tesla's die zonder FSD-optie waren besteld. "Elke Tesla is uitgerust met de hardware die in de toekomst nodig is om de auto volledig zelfrijdend onder vrijwel alle omstandigheden te maken." De werkelijkheid is nu in ieder geval nog anders. De RDW heeft Tesla's FSD-systeem alleen goedgekeurd voor Tesla's met AI4-hardware aan boord. Niet voor oudere modellen met oudere spullen (Hardware 3).

HW3 Claim is zoals gezegd een initiatief van een Nederlandse Tesla-eigenaar: Mischa Sigtermans. Hij schrijft in maart 2019 zijn Model 3 te hebben besteld en in september het Full Self-Driving pakket gekocht te hebben voor €6.400. "De RDW keurde FSD goed. Uitsluitend voor voertuigen met de nieuwere AI4-hardware. Mijn auto, met Hardware 3, valt daarbuiten", aldus Sigtermans in een online toelichting.

Sigtermans benadrukt dat HW3 Claim een particulier initiatief en geen commerciële dienst of 'Tesla-haatclub' is. Hij wil naar eigen zeggen geleverd krijgen waarvoor hij heeft betaald en wil dat voor "iedereen in dezelfde positie". Op HW3Claim.nl kunnen Europese Tesla-eigenaren zich aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen wordt juridische bijstand ingeschakeld en worden mogelijk vervolgstappen genomen. Dat kan een collectieve dagvaarding zijn of een WAMCA-procedure (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, voornamelijk voor schadevergoedingen).

Ongeacht of je de Full Self-Driving-optie hebt aangevinkt, kun je je aanmelden als je een Tesla Model 3, Model S, Model X of Model Y hebt met Hardware 3/FSD Computer 3.0. Tesla beloofde immers dat de hardware geschikt zou zijn voor autonoom rijden, zo concludeert HW3Claim.nl. Ook Tesla-eigenaren die niet in Nederland wonen, kunnen zich aanmelden. Op het moment van schrijven zijn er 2.158 aanmeldingen, waaronder 587 uit Nederland. Het gros (55 procent) van de aangemelde Tesla-eigenaren heeft een Model 3. Het lijkt er niet op dat Tesla's met Hardware 3 later alsnog 'autonoom' de weg op mogen. Volgens HW3 Claim heeft Tesla eerder laten blijken dat deze hardwareversie er niet voor geschikt is.

We zijn in afwachting van een reactie van Tesla op deze kwestie.