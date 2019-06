Boze hesjes tegen Tesla

Wat is de overeenkomst tussen Emmanuel Macron en Tesla? Vanaf vandaag hebben ze beiden boze hesjes tegenover zich. Een aantal Nederlandse Model 3-rijders van het eerste uur voelt zich tekort gedaan en uit, in rode hesjes gekleed, zijn onvrede voor de Tesla-assemblagehal in Tilburg.

Om elke mogelijke verwarring met de gele hesjes te voorkomen, hebben de Tesla-rijders voor rode exemplaren gekozen. Toegegeven, wanneer je zoveel belastingvoordeel geniet als Tesla-rijders, is ongenoegen over het overheidsbeleid amper met droge ogen overeind te houden.

Niettemin is er wel degelijk onvrede, zij het over de fabrikant. De eerste gelukkigen die begin dit jaar hun Model 3 overhandigd hebben kregen, zagen tot hun verdriet de prijs op 1 maart fors dalen. Omdat hun daardoor het gevoel bekroop dat ze te veel hebben betaald, haalden ze verhaal bij Tesla, vertelt initiatiefnemer van de actie Benny van Wijngaarden: "Ter compensatie deed Tesla toezeggingen over gratis AutoPilot en/of Full Self Driving met korting. Nu komen ze dat niet meer na, met de meest uiteenlopende verhalen als excuus. Wij behoorden tot de eerste Model 3-rijders en hebben daardoor de hoogste bedragen neer moeten tellen."

De frustratie is begrijpelijk, maar zouden Van Wijngaarden en de zijnen ook gevraagd hebben achteraf bij te mogen betalen wanneer de Model 3 in prijs was verhoogd? Hij erkent dat dit soort situaties nu eenmaal voor kunnen komen en dat hij dan juridisch weinig in te brengen heeft: "Maar de prijs ging letterlijk één dag nadat ik mijn auto afgeleverd kreeg met 3.200 euro omlaag. Ik nam contact op met de verkoper en die erkende dat dit een schrijnend geval is. Hij bood aan de Auto Pilot, die ik toch achteraf wilde bestellen in verband met de bijtelling, gratis te leveren. Dat heb ik ook zwart op wit in een mail. Nu zegt Tesla dat ze die toezegging vanuit de fabriek helemaal niet hadden mogen doen. Anderen dreigden na de prijsverlaging hun bestelling te annuleren en kregen toen te horen dat beter niet te doen, dat Tesla het wel goed zou maken met korting op FSD. Later zeiden ze: 'Sorry, dat had niet gezegd mogen worden'." Van Wijngaarden zegt dat hij heeft geprobeerd om er in goed overleg uit te komen: "Maar de onmacht of onwil is blijkbaar te groot."

Om die reden is een tiental ontevreden Tesla 3-rijders vanmorgen naar Tilburg gegaan, waar ze met hun auto's de toegang tot de assemblagehal willen blokkeren, getooid met rode hesjes. Al is het maar om het onderscheid duidelijk te maken, want anders dan de gele hesjes wil Van Wijngaarden het gezellig houden: "Als ze ons vragen de weg vrij te maken, doen we dat netjes. We willen alleen ons standpunt duidelijk maken en het onder de aandacht brengen."

Uiteraard hebben we de Nederlandse vertegenwoordiging van Tesla gevraagd om zijn kant van het verhaal, maar die kon zo kort op het weekend geen antwoord meer formuleren. Zodra we dat krijgen, vullen we dit artikel daar mee aan.