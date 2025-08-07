Bovag waarschuwt voor verduistering van leaseauto's

Een leaseauto lever je netjes in als de leaseperiode erop zit, maar enkele lieden doen daar niet aan. Die verdienen hun geld met het verduisteren van leaseauto's, zo waarschuwt de Bovag.

De Bovag waarschuwt autodealers en leasebedrijven voor een groep malafide leasers. Die doen zich voor als keurige vertegenwoordigers van een bedrijf, dat auto's wil leasen. Niets blijkt minder waar. Althans, ze willen de auto's wel, maar zijn niet van plan om er netjes voor te betalen.

De Bovag licht de werkwijze van de criminelen toe: "Alles lijkt te kloppen: deze criminelen beschikken over verschillende inschrijvingen in de Kamer van Koophandel in meerdere bedrijfstakken. Ze hebben bovendien een bankrekening op bedrijfsnaam en gebruiken bijpassende e-mailadressen. De criminelen zijn bovendien goed voorbereid: ze hebben zich verdiept in het autobedrijf en de medewerkers. Ze weten precies welke voertuigen op voorraad staan en dus snel leverbaar zijn. Ook kennen ze namen van medewerkers, waarmee ze vertrouwen proberen te wekken - alsof ze al eerder contact hebben gehad. Een incasso-overeenkomst tekenen is geen probleem en ook een aanbetaling leidt niet tot de discussies. Alle communicatie verloopt online. Het eerste fysieke contact is bij de aflevering. Daarna verdwijnen de auto’s direct in het buitenland."

Volgens de Bovag is het voor bedrijven aan te raden om in een Elena geheten systeem de persoonsgegevens te controleren. Daarmee is mogelijk te achterhalen of een ander bedrijf al de dupe is geweest van oplichting door deze personen. Ook is het aan te raden om bij de KvK te controleren of een bedrijf al lang in geschreven staat, ook kun je het bedrijf simpelweg opzoeken op internet om een idee te krijgen van of het er legitiem uitziet. Het kan ook helpen om auto's te voorzien van een tracker, zodat ze mogelijk terug te vinden zijn als iemand toch kwaad in de zin blijkt te hebben.

Veelpleger nog altijd actief

De Bovag grijpt het moment aan om meteen even een belangrijke update te delen over een andere notoire oplichter. Vorige maand waarschuwde de Bovag daar al voor, maar de man is nog altijd actief. Hij neemt vooral jong gebruikte Kia's, Volkswagens en Renaults mee voor een proefrit en daarna komt hij niet meer terug. Eerder gaf hij Capelle a/d IJssel op als woonplaats, nu zegt de Bovag dat hij een adres in Zwolle achterlaat. De man is tussen de 40 en 45 jaar oud, 1,70 tot 1,80 meter lang en heeft een getinte huid.