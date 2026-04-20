Bovag-voorzitter Christianne van der Wal vindt het verstandig dat het kabinet maandag met maatregelen komt om de pijn van de prijsstijgingen aan de pomp voor burgers en bedrijven te verzachten. De belangenbehartiger van de autobranche in Nederland begrijpt wel dat het kabinet niet kiest voor een generieke accijnskorting, zei ze zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Een verlaging van de accijns met 10 cent per liter kost de schatkist circa 1 miljard euro per jaar, rekende Van der Wal voor. Dat helpt tankstationondernemers in de grensregio volgens haar wel een beetje. Maar ook dan zal brandstof in Nederland nog beduidend duurder zijn dan in de omringende landen. "Zomaar een miljard in deze tijd, ongericht, aan 10 cent aan de pomp, vind ik niet verstandig", aldus Van der Wal, die in het verleden onder meer voorzitter van de VVD en stikstofminister was.

Haagse bronnen meldden eerder al dat het kabinet denkt aan een korting op de wegenbelasting voor bestelbusjes van ondernemers en het vullen van een noodfonds voor de energierekening. "Ik vind het heel wijs om het veel gerichter te doen", zei de Bovag-voorzitter over die steunmaatregelen. "Er zijn mensen die dit echt niet kunnen betalen, ga die mensen helpen. Dat geldt ook voor ondernemers", stipte ze aan. "Ondernemers hebben het wel echt heel erg zwaar. Ze zitten vaak in vaste contracten en kunnen dit soort prijsstijgingen niet doorberekenen aan hun klanten."

Verder pleitte Van der Wal in de uitzending onder meer voor maatregelen die elektrisch rijden kunnen stimuleren. Daarnaast merkte ze op dat de auto nog steeds een "melkkoe" is voor de overheid, waarbij ze niet alleen op de belastingopbrengsten doelde, maar ook op bijvoorbeeld parkeertarieven van gemeenten. Dat moet anders, betoogde ze.