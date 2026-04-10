Bouwmarkten zien flinke stijging in verkoop jerrycans

Bouwmarkten zien de verkoop van jerrycans verder toenemen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Doordat de brandstofprijzen in de buurlanden nog altijd lager zijn, loont het om meer benzine mee te nemen uit het buitenland. De ANWB raadt Nederlanders af om dit te doen.

Gamma en Karwei zien een verdrievoudiging van het aantal verkopen, laat een woordvoerder van de winkelketens weten. Zowel in de bouwmarkten als in de webshops worden jerrycans soms met meerdere tegelijk aangeschaft. Ook zien de bouwmarkten dat de piek groter is dan andere jaren en dat de huidige verkoopstijging gelijkvalt met het oplopen van de brandstofprijzen.

Bij Hornbach is er eveneens een toegenomen interesse, volgens die bouwmarkt. Zowel in de vestigingen als online is er meer vraag. Ook Hornbach ziet een gelijke tred met de brandstofprijzen.

De ANWB raadt Nederlandse automobilisten af om met jerrycans de grens over te gaan en brandstof te vervoeren. Zowel aan het vervoer als de opslag van brandstof kleven risico's, stelt een woordvoerster van de organisatie. "Wij vinden het echt onveilig."

Volgens de wet is het toegestaan om in totaal 240 liter brandstof mee te nemen, in houders zoals jerrycans van maximaal 60 liter. De ANWB wijst daarnaast op douaneregels die voorschrijven dat er accijns moet worden betaald wanneer meer dan 10 liter brandstof wordt ingevoerd naar Nederland.

Branchevereniging NOVE, die spreekt namens onafhankelijke pompstations, raadde vorige maand ook af om te hamsteren met jerrycans. "Het is levensgevaarlijk; het geeft een extra risico op enorme branden als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt", zei directeur Erik de Vries toen.