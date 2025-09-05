Ga naar de inhoud
Bouw accufabriek van Hyundai stilgelegd na honderden aanhoudingen

Tot 450 medewerkers aangehouden

1
Hyundai Ioniq 5

De bouw van een autobatterijfabriek van Hyundai en LG Energy Solution in de Verenigde Staten is tijdelijk stilgelegd. Aanleiding is een inval van de Amerikaanse autoriteiten waarbij tot 450 medewerkers zijn aangehouden. De acties lijken verband te houden met het strenge anti-immigratiebeleid van president Donald Trump.

De fabriek in de staat Georgia wordt gebouwd door een joint venture van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai en accufabrikant LG Energy Solution, die ook Zuid-Koreaans is. Een woordvoerder van die onderneming verklaart dat het bedrijf "volledig meewerkt met de bevoegde autoriteiten betreffende activiteiten op onze bouwplaats".

Volgens Koreaanse media zouden ongeveer dertig Zuid-Koreaanse staatsburgers zijn aangehouden. Een agent van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verklaarde dat instanties "een gerechtelijk goedgekeurde handhavingsoperatie hebben uitgevoerd, als onderdeel van een lopend onderzoek naar onwettige arbeidspraktijken".

1 Bekijk reacties
Hyundai

PRIVATE LEASE Hyundai

INFO

