Bosch schrapt 13.000 banen bij Duitse autotak

Het Duitse industrieconcern Bosch gaat in Duitsland tot 2030 ongeveer 13.000 banen schrappen bij de tak voor auto-onderdelen. De Duitse auto-industrie kampt met stijgende concurrentie, vooral uit China, een zwakke vraag in Europa en Amerikaanse importheffingen.

De banen die verdwijnen vertegenwoordigen zo'n 10 procent van het personeel in Duitsland. Eind vorig jaar werkten wereldwijd 417.900 mensen bij Bosch. De maatregel zou daarmee ruim 3 procent van het personeelsbestand raken.

Bosch heeft de afgelopen jaren al duizenden banen geschrapt. Het concern zegt nu dat de extra reductie nodig is om jaarlijks 2,5 miljard euro te besparen bij de divisie voor auto-onderdelen. "De vraag naar onze producten verschuift aanzienlijk naar regio's buiten Europa. We moeten ons richten op waar onze markten en klanten zich bevinden", zegt Stefan Grosch, hoofd arbeidsverhoudingen bij Bosch.