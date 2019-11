Bosbranden hinderen onthulling sportieve Toyota Yaris

Het lijkt erop dat we nog wat langer moeten wachten op de eerste sportieve versie van de nieuwe Toyota Yaris. Die zou in Australië worden onthuld, maar vanwege de bosbranden in de buurt van de onthullingslocatie gaat dat niet door.

Vorige week konden we je melden dat er opnieuw een sportieve versie van de Toyota Yaris komt. Net als bij de vorige generatie heeft Gazoo Racing, de race-tak van Toyota, zich met de auto beziggehouden. Wat we concreet van de auto kunnen verwachten, blijft nog even onduidelijk.

Helaas is nu wel duidelijk dat we iets langer geduld moeten hebben voor we meer over de Yaris GR-4 kunnen zeggen. De onthulling, die vandaag zou plaatsvinden bij de Rally Australia, is uitgesteld vanwege de bosbranden in de omgeving. De Japanse fabrikant zet niet alleen een streep door de onthulling deze week, maar laat zich ook van zijn filantropische kant zien door een gulle donatie ($250.000) te doen aan het Australische Leger des Heils.

We hopen uiteraard dat de situatie in Australië snel verbetert en ondertussen wachten we geduldig af wanneer we de Yaris GR-4 dan wél te zien krijgen. De naam doet in elk geval denken aan iets - voor de Yaris - speciaals, zoals vierwielaandrijving of een sportieve viercilinder. Een opvolger van de Yaris GRMN staat mogelijk ook weer te wachten.