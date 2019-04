Bordrin presenteert iV6 en iV7

Bordrin is een nieuwe speler op de Chinese automarkt en net als vele andere nieuwe gezichten is het er eentje met grote ambities, ambities die vooral betrekking hebben op EV's. In Sjanghai presenteert het merk zijn eerste twee modellen: de iV6 en de iV7.

Bordrin Motor Corportation werd in 2016 door een oud-engineer van Ford uit de grond gestampt en nu presenteert het merk in zijn thuisland in één klap twee eerste modellen: de iV6 en de iV7. De eerste is een cross-over met een sterk aflopende daklijn, een auto waarmee Bordrin duidelijk mikt op Chinese klanten die graag een Tesla Model Y voor de deur hebben staan. Niet alleen doet de auto zowel aan de voor- als aan de achterzijde sterk aan die Amerikaan denken, ook de aandrijflijn van de Bordrin is volledig elektrisch.

De net geen 5 meter lange iV6 heeft een wielbasis van 2,9 meter. In de bodem is een 90 kWh groot accupakket verwerkt, een exemplaar waarmee de iV6 zo'n 600 kilometer (NEDC) moet kunnen afleggen. De auto biedt plaats aan vijf inzittenden en heeft een interieur dat voor een auto als deze redelijk ingetogen is. Bovenop het dashboard een horizontaal geörienteerd display en de middenconsole lijkt ingevuld te zijn door een aanraakgevoelig paneel waarmee de klimaatregeling bediend wordt. De iV6, die ook semi-autonoom (level 2) kan rondgaan, staat op het i-MP platform, een basis die het bedrijf voor middelgrote modellen gaat gebruiken. Naast cross-overs en SUV komen op deze basis ook MPV's en een sportsedan te staan.

Dan is er de iV7, een 4,9 meter lange SUV met een 3,01 meter lange wielbasis en een opvallend hoekig gelijnde koets. Het op 22-inch lichtmetaal staande gevaarte is ook volledig elektrisch en moet dankzij een niet nader toegelicht accupakket een bereik van meer dan 700 kilometer kunnen halen. Ook over de iV7, overigens een zeszitter, geeft Bordrin nog niet al te veel informatie vrij. Wel meldt het bedrijf dat de iV7 in 5,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Dankzij twee elektromotoren is deze op een ander platform (i-LP) geplaatste SUV in alle gevallen een vierwielaandrijver.

Bordrin is van plan om zijn auto's ook in Europa aan de man te gaan brengen.