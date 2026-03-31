Bonus-facelift: na GLE komt Mercedes-Benz GLS!

De Mercedes-Benz GLE werd vanavond in gefacelifte vorm gepresenteerd, maar daar blijft het niet bij. De nog grotere GLS moet er ook aan geloven en krijgt een rechtopstaande ster die we voorlopig nog even niet kunnen zien.

Wij gaan hier zeker niet staan beweren dat de Mercedes-Benz GLS en GLE twee versies van dezelfde auto zijn, maar er is zeker wel een sterkere familieband dan gebruikelijk tussen twee modellen van hetzelfde merk. De GLS is qua carrosserie subtiel, maar toch helemaal anders en vooral nog groter dan de GLE. Hoewel laatstgenoemde ook als zevenzitter leverbaar is, moet je absoluut bij de GLS zijn als je die derde zitrij graag en vaak gebruikt.

Een verlangen naar nog meer status is trouwens ook een gangbare reden om voor een GLS te gaan. Daar maakt Mercedes alvast geen geheim van. In het persbericht wordt zelfs ronduit gesproken over een ‘prestigieus’ uiterlijk, terwijl de auto zelf met zijn nieuwe ‘sterretjesgrille’ en opvallende ledverlichting ook geen geheim maakt van zijn ongetwijfeld pittige prijskaartje. Voor liefhebbers van een meer klassieke uitstraling belooft Mercedes overigens ook een versie met een klassieke, rechtopstaande Mercedes-ster op de motorkap, een voorrecht dat bij de GLS tot nu toe was voorbehouden aan de wel erg weelderige Maybach-uitvoering. Helaas zit een aldus uitgevoerde GLS nog niet bij de foto’s, maar we updaten de fotogalerij als we doorkrijgen dat dat veranderd is.

Hoewel de GLS en de GLE zoals gezegd anders zijn, is de facelift dat los van die ster nauwelijks. De GLS krijgt een soortgelijk front en een op vergelijkbare manier gewijzigde achterkant, inclusief de zwarte band tussen de achterlichten. Ook in het interieur is de GLS weinig verrassend voor wie de foto’s van het GLE-binnenste heeft gezien. Uiteraard krijgt ook de grootste Mercedes-SUV een ‘superscreen’ met daarin drie separate 12,3-inch-schermen, al missen we ook hier vooralsnog de optie voor het aan elkaar gesmolten hyperscreen van de EQ-GLC.

Ook bij de GLS komt de facelift met een breed scala aan technische wijzigingen. Van betere isolatie tot nieuwe dempers en nieuwe of vernieuwde motoren. Het gamma bestaat uit twee zescilinder dieselmotoren met 313 en 367 pk, een benzinegestookte GLS 450 met 381 pk en een GLS 580 met een V8 en 537 pk. Net als voorheen missen we de plug-inhybride, dus reken voorlopig maar niet op een GLS die relatief gunstig uit de belastingstrijd komt in Nederland. AMG- en Maybach-versies ontbreken vooralsnog ook, maar dat kan altijd nog veranderen.

