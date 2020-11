Boeven vangen met Skoda Octavia RS

Skoda perst ook de nieuwe Octavia RS in een Engels politiekostuum. Hiermee wordt een langdurige traditie voortgezet. De Octavia RS is namelijk geen onbekende voor agenten in het Verenigd Koninkrijk.

Britse agenten kunnen al sinds de eerste generatie Octavia een RS-versie van het model tot hun vloot rekenen. Zowel de hatchback als de stationwagon is in dienst van het politiekorps. De Octavia RS lijkt een logische keuze: hij is ruim en biedt zonder er de hoofdprijs voor hoeven te betalen voldoende vermogen om rap van A naar B te jagen. De nieuwe Octavia RS van de politie heeft een 2.0 TSI met 245 pk en kan daarmee in 6,7 seconden naar de 100 km/h sprinten. In tegenstelling tot wat de Britse regering op termijn wil, kiest de politie dus niet voor de plug-in hybride Octavia iV RS, die eveneens 245 pk heeft. Natuurlijk krijgt de Politie-Skoda het typerende patroon met fluorescerend gele en blauwe blokken van de Britse politie aangemeten. Uiteraard zit er een lichtbalk op het dak en zitten er zowel in de voor- als achterbumper extra waarschuwingslichten.

Net als bij de vorige generaties kan de hermandad de Octavia RS als hatchback of stationwagon bestellen. Skoda past het motorvermogen niet aan, maar voorziet de Octavia desgewenst van ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning of een kennel. Dat laatste komt natuurlijk van pas bij de politieteams die met speurhonden werken. Verder is de politie-RS standaard voorzien van onder meer virtual cockpit, een 10-inch touchscreen, ledkoplampen met matrixtechniek en, jawel, stoelverwarming. Of dat laatste in het heetst van de achtervolging een welkome toevoeging is, laten we even in het midden.