BMW's motorenproductie wijkt voor bouw EV's

BMW gaat diverse fabrieken in Duitsland en daarbuiten klaarstomen voor de productie van meer volledig elektrische auto's. De grootste verandering vindt plaats in haar oudste fabriek in thuisstad München.

De komende jaren worden diverse fabrieken van BMW meer toegespitst op de productie van elektrische auto's. In München verandert er vooral veel. Daar bouwt men momenteel naast auto's nog het gros van de verbrandingsmotoren, maar dat verandert in de komende jaren. BMW steekt € 400 miljoen in de fabriek om die gereed te maken voor de bouw van elektrische auto's. Daarvoor moet eerst ruimte worden gemaakt. De productie van de vier- en zescilinder verbrandingsmotoren verhuist daarom van München naar Steyr in Oostenrijk. De acht- en twaalfcilinders worden in de toekomst in het Britse Hams Hall gebouwd. Dat laatste lijkt vooral vanwege dochtermerk Rolls-Royce een handige keuze. Per 2024 moet de motorenproductie weg zijn uit München.

Niet alleen München wordt voorbereid op een meer elektrische toekomst. Volgens BMW zal uiteindelijk iedere Duitse fabriek elektrische auto's maken. Minstens één model per fabriek. In München rolt volgend jaar nog de BMW i4 van de band. In Dingolfing gaat men de iX bouwen evenals elektrische versies van de toekomstige 5-serie en 7-serie (i5, i7). Dan zijn er nog twee modellen waar men in Born bij VDL Nedcar ongetwijfeld op had gehoopt: de elektrische X1 (iX1) rol straks van de productieband in Regensburg, de volgende Mini Countryman (zowel elektrisch als met verbrandingsmotor) komt uit Leipzig. Dan missen we de iX3 natuurlijk nog, maar die wordt momenteel al gebouwd in het Chinese Dadong en dat blijft ook zo.