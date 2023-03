BMW's elektrische 3-serie-achtige - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Vanaf 2025 treedt onder de historisch verantwoorde naam ‘Neue Klasse’ een nieuwe reeks puur elektrische modellen aan bij BMW. De eerste daarvan is een 3-serie-achtige, min of meer het productiemodel van de i Vision Dee-concept-car.

Highlights

Productieversie i Vision Dee

Eerste model op nieuwe EV-basis

Technologisch hoogstandje

Tot nu toe levert BMW vooral EV’s op basis van bestaande modellen, zoals de iX3 en i4. Dat bespaart geld en betekent dat de klant dat er ‘gewoon’ een elektrische 4-serie of X3 kan bestellen, lekker vertrouwd. De ­buitenissige BMW iX is de uitzondering op die regel, maar zelfs die auto deelt zijn basis met een reeks conventioneel aangedreven modellen. Dat heeft nadelen. Zo’n technisch relatief traditionele auto is onvermijdelijk een compromis, omdat het platform en het koetswerk geschikt moeten zijn voor alle mogelijke ­aandrijfvormen. Een platform dat alleen voor elektrische auto’s wordt ontwikkeld, is lichter en efficiënter. Bovendien biedt zo’n basis meer vrijheid als het gaat om ruimtegebruik. Neus en kont kunnen lekker kort worden ­gehouden, terwijl de wielbasis juist extreem kan worden opgerekt. Vergelijk een BMW i4 bijvoorbeeld maar eens van opzij met een Mercedes-Benz EQE.

Ook de afdeling sales is vermoedelijk best te spreken over het idee om zowel traditioneel ogende als futuristische ‘dedicated’ EV’s aan te bieden. Zo bied je als merk immers meer keuze, voor elk wat wils, en dat trekt als het goed is meer klanten aan. Het is dan ook niet gek dat er ook bij BMW in München hard ­wordtgewerkt aan een nieuw, puur elektrisch platform. Dat wil de fabrikant gebruiken voor een reeks elektrische modellen die ‘Neue Klasse’ gaat heten. Wie BMW een beetje kent, weet dat het merk daarmee verwijst naar die andere keer dat een nieuwe modelreeks een complete revolutie voor het merk betekende, in de jaren 60.

Hofmeister

Anders dan toen horen er nu uiteraard ook SUV’s bij de Neue Klasse, maar de sedan wordt niet vergeten. Sterker nog: een van de eerste modellen zal een vierdeurs ­3-serie-achtige zijn. Dan wordt de optelsom wel heel gemakkelijk, want met de i Vision Dee-concept-car zagen we begin januari al een voorproefje van zo’n volledig elektrische, relatief compacte sedan. De kans lijkt dan ook groot dat BMW het lijnenspel van deze concept-car overhevelt naar de productieversie, die er dan ongeveer uit zou zien als de auto op deze pagina’s. De nog naamloze Neue Klasse-EV is duidelijk anders dan de bestaande BMW’s, maar toch ook ­onmiskenbaar een BMW. Met zijn Hofmeister-knik (geïntroduceerd op die eerdere Neue Klasse), Sharknose-achtige front en sterke wigvorm is hij in veel opzichten zelfs een stuk klassieker van vorm dan veel huidige BMW’s, maar tegelijk ook zeer modern. Dat komt dan weer door de opmerkelijk lage schouderlijn, de al genoemde korte neus en de lange ­wielbasis. De nierengrille wordt heel anders van vorm dan we gewend zijn en is ook weer totaal anders dan het enorme hekwerk op de 4-serie en de iX. In plaats van in de hoogte wordt de grotendeels dichte ‘grille’ juist in de breedte uitgesmeerd. Hij omvat zo ook de koplampen, die dankzij led-techniek op een nieuwe, bijzondere wijze kunnen worden ­geïntegreerd.

Head-up display

BMW gebruikte de i Vision Dee vooral om ­allerlei innovaties en gadgets te tonen. De van kleur veranderende lak en dimbare zijruiten verwachten we nog niet direct terug te zien op het productiemodel, maar toch zal ook die auto een technologisch hoogstandje zijn. Eén concreet voorbeeld daarvan is al wel aangekondigd: een head-up display over de gehele breedte van de voorruit. Die projectie zou daarmee ook veel functies van het ­traditionele instrumentarium kunnen ­overnemen en maakt dat scherm wellicht zelfs overbodig. Dat brengt veel vrijheid met zich mee voor de ontwerpers.

Als BMW dit concept ver genoeg doorvoert, is het denkbaar dat de innovatieve EV een revolutionair interieur krijgt, opmerkelijk ‘leeg’ en met een geheel nieuw bedieningsconcept. Ook onderhuids belooft de Neue Klasse veel goeds. BMW spreekt over een nieuwe generatie batterijen met 30 procent meer bereik en 30 procent kortere laadtijden dan bij de huidige exemplaren. Wat de eerste auto uit de Neue Klasse precies kan als het gaat om actieradius, stroomverbruik, snel­laden en sprinttijden wordt vermoedelijk pas in 2025 duidelijk. Dan ziet de productieversie het levenslicht, gelijk met een sportieve SUV in dezelfde serie. Even geduld dus, al belooft BMW dat er al in de loop van 2023 meer ­informatie over deze uiterst interessante nieuwe modelreeks naar buiten komt.