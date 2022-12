BMW's betalen straks vrijwel automatisch voor parkeren

Bestuurders van moderne BMW's hoeven binnenkort niet meer te klooien met apps of betaalpalen om te betalen voor parkeren, want auto's met de recentste infotainmentsystemen aan boord regelen dat straks bijna helemaal zelf. Vooralsnog doen ze dat alleen in Duitsland en Oostenrijk, maar in de loop van 2023 moet de dienst ook in andere Europese landen beschikbaar zijn.

Iedereen die weleens naar binnenstedelijke gebieden gaat, kent het wel: je hebt je auto ergens geparkeerd en moet vervolgens op zoek naar een betaalpaal óf de juiste app op je telefoon hebben staan. In het laatste geval is het wel zo handig om de locatie- en kentekengegevens te controleren bij het activeren van je betaling, en vooral om niet te vergeten je 'parkeersessie' te eindigen als je je auto later weer ophaalt. Vergeet je dat, dan kan het vooral in bijvoorbeeld centraal Amsterdam lelijk in de papieren lopen.

Daarop heeft BMW in samenwerking met technologische diensten-bedrijf Parkopedia iets bedacht. Bestuurders van een moderne BMW (eentje met BMW's 'Operating System' 7 of 8) beschikken in Duitsland en Oostenrijk vanaf heden over de 'in-vehicle parking payments'-dienst, die via een automatische software-update in het infotainmentsysteem verschijnt. Die biedt automatisch aan het parkeertarief te betalen als je je auto stilzet in een zone met betaald parkeren, waarna je daarvoor alleen nog maar toestemming hoeft te geven. Rijd je even later weer weg, dan stopt de betaling automatisch. Op die manier hoef je niet zelf op zoek naar de daar geldende betaalmethode en kun je nooit meer vergeten de doorlopende betaling-per-tijdseenheid stop te zetten.

De dienst is dus per direct beschikbaar voor Duitse en Oostenrijkse BMW-rijders, maar Parkopedia geeft aan dat het de update komend jaar, na het verwerken van feedback van de eerste gebruikers, ook in andere Europese landen wil introduceren. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook Nederland daartoe behoort, waardoor Nederlandse BMW-rijders straks eveneens van de functie kunnen gebruikmaken.