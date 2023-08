'BMW zet streep door 6-serie GT'

BMW schrapt naar verluidt één van zijn meest zeldzaam gebleven modellen: de 6-serie GT. De komst van de nieuwe 5-serie luidt het einde in van zijn wat ruimere oudere broer en op een opvolger van de BMW 6-serie GT hoeven we waarschijnlijk niet te wachten.

Zes jaar geleden maakten we kennis met de BMW 6-serie Gran Turismo, de opvolger van de al net zo opvallende 5-serie GT. Een ruimer alternatief voor de reguliere 5-serie, maar eigenlijk nog wel meer dan dat. Met zijn langere wielbasis en de sterke focus op ruimte en verwenning voor de passagiers achterin, kun je de 6-serie GT zelfs als een wat betaalbaarder alternatief voor de 7-serie zien. Hij is ook nog eens een stuk praktischer als je bagage mee wil nemen, met zijn hatchbackklep. Op papier dus helemaal niet zo'n eigenaardig aanbod, maar toch is het nooit echt een succes geworden. Niet geheel verrassend houdt het 6-serie GT-verhaal binnenkort dan ook op.

Dat heeft BimmerToday althans vernomen. De productie van de in 2020 nog gefacelifte BMW 6-serie GT zou nog dit jaar beëindigd worden. Daarna komt er vooralsnog ook geen directe opvolger. Helemaal verrassend is dat gezien de vraag naar de 6-serie GT niet. De tegenvallende populariteit zou ook de hoofdreden zijn voor BMW om er niet mee verder te gaan. Hier in Nederland staat de teller van de BMW 6-serie GT na zo'n zes jaar op ruim 600 stuks en dit jaar werden er pas zes verkocht. Met het verdwijnen van de BMW 6-serie GT komt er ook een einde aan de 6-serie in zijn geheel, al is het natuurlijk mogelijk dat er vroeg of laat toch een kleinere broer van de 8-serie komt; een coupé (en mogelijk ook cabriolet) met een sportieve inborst. Daar is vooralsnog echter geen enkel levensteken van, dus zwaaien we de 6-serie later dit jaar voorlopig even uit.