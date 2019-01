BMW X3 M schemert door

Op het Duitse Bimmerpost staan de eerste foto’s van de digitale schermen uit de X3 M. Naast een digitaal instrumentarium met M-klokken zien we een plaatje uit het infotainmentsysteem waarop een icoon van de auto te zien is. Dit nieuwe plaatje brengt voor het eerst de productieversie van de X3 M in beeld. Wat vooral opvalt is de vorm van de aangedikte voorbumper met luchthappers en vijfspaakswielen. Ook de typische M-spiegels die aan de bovenkant spitser terug naar de koets lopen komen in beeld. Aan het einde van de zomer bevestigde BMW al de komst van de M-versies van de X3. Bij het persbericht kregen we toen beelden van heftig bestickerde auto’s. Inderdaad: meervoud, want gelijktijdig met de X3 M kondigde BMW afgelopen september ook de M-versie van de grotere X4 aan.

Welke krachtbron we onder de kap gaan aantreffen is nog een grote vraag. De kans bestaat dat de auto's over de 3.0 zes-in-lijn uit onder meer de huidige M4 komen te beschikken, maar in de wandelgangen wordt ook over een geheel nieuw blok gesproken die ook dienst gaat doen in de nieuwe M3 en M4. Getallen als 474 pk komen in de roddelmolen voorbij.

Het is aannemelijk dat we de X3 M op de beursvloer in Genève gaan ontmoeten. Gezien de gezamenlijke ‘voor-onthulling’ met de X4 M in september, verwachten we de in Genève ook de komst van de X4 M.