BMW: 'We hoeven niet met elke trend mee te doen'

Onlangs zei Audi in gesprek met AutoWeek dat er momenteel geen plannen op tafel liggen om zich in een van de met name in de Verenigde Staten o zo populaire pick-up-segmenten te begeven. Ook is niet voornemens om het pick-up vat aan te boren, zo zegt hoofdontwerper Adrian van Hooydonk tegen BMWBlog.

'Een pick-up is niet iets dat typisch bij BMW past. We hoeven niet met elke trend mee te doen," aldus Van Hooydonk. Daarbij zegt BMW's designbaas dat het bepaald soort model niet slechts kortstondig wil voeren. "Als we in een segment duiken, dan willen we daar ons voor de lange termijn op storten." Daarmee lijkt BMW er enigszins voor te vrezen dat een pick-up een eenmalige eenmalige exercitie. Ongetwijfeld kan ook BMW zich de X-klasse van Mercedes-Benz nog herinneren, een pick-up op basis van de Nissan Navara die slechts van 2017 tot en met 2020 in productie was en die Mercedes-Benz geen groot succes opleverde.

Medio 2019 liet BMW eens een tot pick-up omgebouwde X7 zien. Die BMW X7 Pick-Up geheten gigant-met-open-laadbak kwam tot stand dankzij trainees van BMW Group die met BMW's afdeling die concept-cars produceert hebben samengewerkt. Die komt er dus niet. Evenals Audi houdt BMW zich - in tegenstelling tot Mercedes-Benz - niet bezig met bedrijfswagens. Dat Mercedes-Benz het wél en Audi en BMW niet aandurfden om met een pick-up te komen, is wat dat betreft logisch.