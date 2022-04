BMW: “waterstof alleen interessant voor SUV’s”

BMW’s waterstof-avonturen begonnen ooit met een 7-serie. Dat roept de vraag op of zo’n waterstof-7 in de vorm van de nieuwe i7 eindelijk in productie zal gaan, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval.

“Alles is mogelijk, maar op dit moment is zoiets niet gepland”, meldt BMW’s (Nederlandse) bestuurslid Pieter Nota op de vraag of er ook een BMW i7 op waterstof komt. “Wij zien waterstof specifiek als een oplossing voor grotere SUV’s, zoals de X5, maar bijvoorbeeld ook de X7”. Dat standpunt is goed te verklaren, omdat juist elektrische SUV’s door hun hoge luchtweerstand enorm veel energie gaan verbruiken als het harder gaat. Een waterstofauto met brandstofcel is daar minder gevoelig voor. Bovendien is zo’n auto sneller weer vol, waardoor het nadeel van een hoger verbruik ook minder groot is.

Tegelijkertijd zou je dat argument ook voor een auto als de 7-serie kunnen maken. Lieden die in deze klasse shoppen, zijn doorgaans niet van het type dat graag 90 gaat rijden op de rechterbaan om het volgende snellaadstation te halen. Bovendien worden grote limousines vaak ingezet voor snelle, lange ritten, waar een waterstofauto zeker voordelen heeft ten opzichte van een batterij-elektrisch exemplaar. Nota, en daarmee BMW, ziet dit echter duidelijk anders.

BMW houdt het trouwens niet bij loze woorden, maar liet onlangs al een BMW iX5 Hydrogen zien. Die auto moet binnenkort in productie gaan, zij het in een kleine serie als rijdende proeftuin. Met de woorden van Nota mag je er rustig op rekenen dat een BMW iX7 Hydrogen, dus een elektrische X7 op waterstof, ook op komst is.

Waterstof en de BMW 7-serie hebben wel een geschiedenis samen. Zo was er in 2000 al een vloot van 15 waterstof-7-series op basis van de door velen geliefde E38-generatie, 750hL genaamd. Later volgde een Hydrogen 7, op basis van de E65. In beide gevallen ging het niet om auto’s met een brandstofcel, maar exemplaren die de waterstof in een omgebouwde V12 als brandstof gebruikten.