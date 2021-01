BMW voert updates door op leveringsgamma

Een paar keer per jaar voert BMW een reeks updates door op verschillende modellen. Ditmaal laat het merk weten wat het de komende lente van plan is. De 4-serie Coupé krijgt de beschikking over zescilinder diesels, maar er is meer!

Bergen BMW-nieuws vandaag. Het merk lanceerde zojuist de M5 CS en voegde nieuwe plug-in hybride versies toe aan het leveringsgamma van de 3- en 5-serie. Daar houdt het echter niet bij op. Het internationale leveringsgamma van de 4-serie Coupé wordt namelijk uitgebreid met niet één, maar twee nieuwe zescilinder dieselversies.

4-serie

De 4-serie Coupé komt namelijk beschikbaar als 340 pk en 700 Nm sterke M440d xDrive. Deze M Performance-diesel heeft een inhoud van 3.0 liter en is gekoppeld aan een achttraps Steptronic Sport-automaat. Met deze bonk dieselkracht sprint de vierwielaangedreven 4-serie Coupé M440d xDrive in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Een M-differentieel is overigens standaard. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 5,7-6,3 l/100 km. De M440d is niet de enige nieuwe diesel voor de 4-serie Coupé, de auto komt namelijk ook beschikbaar als 286 pk en 650 Nm sterke 430d xDrive. Ook dit is een zescilinder. Met dit dieselhart heeft de 4-serie Coupé in 5,1 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 4,8-5,1 l/100 km. Beide nieuwe diesels zijn mild-hybrid en hebben een 48v starter-generator die onder meer in staat is tijdens het accelereren 11 pk extra te leveren.

BMW breidt daarnaast het kleurenaanbod van de 4-serie Coupé en Cabrio uit met de Individual-kleuren Brilliant White, Frozen Portimao Blue en Frozen Deep Grey. Ook zet het merk een uit koolstofvezel vervaardigd dak op de optielijst van de nieuwe dieselversies, een optie die ook beschikbaar komt voor de 3-serie M340d xDrive en M340i xDrive.

2-serie Gran Coupé

Het internationale leveringsgamma van de 2-serie Gran Coupé wordt uitgebreid met een vierwielaangedreven variant van de in september vorig jaar geïntroduceerde 2-serie 220i. Deze 178 pk en 280 Nm sterke variant is alleen te krijgen in combinatie met een zeventraps Steptronic-automaat. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h weet de 220i xDrive Gran Coupé in 7,1 seconden te klaren. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 6,5-7,3 l/100 km.

En verder..

De lente-updates die BMW op zijn modellen doorvoert, omvatten ook veel kleine maar toch interessante toevoegingen. Zo is de 7-serie voortaan standaard uitgerust met Integral Active Steering, een systeem dat de achterwielen al vanaf een snelheid van minder dan 3 km/h in tegengestelde richting laat meesturen. De BMW X5 en X6 en diens M-versies zijn voortaan aan te kleden met nieuwe, donkerder uitgevoerde Shadow Line-koplampen en de BMW M8 Competition-modellen profiteren van de komst van speciale M Carbon-kuipstoelen. De BMW M3 en M4 Coupé krijgen een nieuwe lakkleur, Skyscraper Grey.