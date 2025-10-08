Ga naar de inhoud
BMW verlaagt verwachtingen door zwakke verkoop China en heffingen

Zwakke verkoop China, Amerikaanse importheffingen

BMW iX3 logo

BMW heeft zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Dat heeft te maken met aanhoudend zwakke verkopen in China en kosten voor de Amerikaanse importheffingen. In het Aziatische land heeft de Duitse autofabrikant onder meer last van felle concurrentie van lokale autobouwers.

De winst voor aftrek van belastingen gaat naar verwachting licht omlaag, in plaats van gelijk te blijven aan vorig jaar. Daarnaast heeft de fabrikant zijn verwachtingen voor de vrije kasstroom verlaagd. BMW heeft dinsdag daarnaast de verkoopcijfers over het derde kwartaal gepubliceerd, waaruit blijkt dat de verkopen in China zijn gedaald.

De Verenigde Staten hebben de importheffingen op Europese auto's en auto-onderdelen eerder verlaagd. Die maatregel geldt met terugwerkende kracht sinds 1 augustus. In ruil daarvoor heeft de Europese Unie ermee ingestemd om Amerikaanse auto's zonder importheffingen toe te laten.

