BMW: 'Verkopen vooral SUV's, maar sedans blijven'

Het is natuurlijk goed te zien in het straatbeeld, ook hier in Nederland, dat er steeds meer cross-overs en SUV's verkocht worden. BMW zag die trend de afgelopen jaren ook veranderen, maar wil nog niets weten van een bijna uitsluitend uit SUV's bestaand modellenaanbod.

Je houdt ervan of niet, maar het is helder dat we de afgelopen twee decennia véél meer 'hoge' auto's zijn gaan rijden. Bijna alle merken hebben tegenwoordig meerdere cross-overs/SUV's in de showroom staan en zelfs de immer populaire hatchback wordt meer en meer bedreigd door hoogpotige alternatieven. Bij bijvoorbeeld Alfa Romeo trekken ze er zelfs helemaal de stekker uit, want de Giulietta krijgt geen hatchback maar een cross-over als opvolger. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het alsmaar slinkende marktaandeel van de traditionele sedans.

BMW vormt geen uitzondering op de trend. Dat merk had begin deze eeuw nog enkel de X3 en X5 in het aanbod, maar tegenwoordig zijn er zeven modellen die als SUV of cross-over te boek staan. Dat is al bijna de helft van het totale modellengamma. Volgens hoofdontwerper Domagoj Dukec sluit dat aan bij de wensen van de moderne markt: "Vroeger verkochten we alleen 'three-box-auto's' (sedans, red.), maar nu beslaan SUV's 60 procent van onze verkopen", zo illustreert hij de trend tegenover het Amerikaanse Autocar.

De traditionele sedans raken meer en meer uit de gratie, maar BMW zet er niet zomaar een streep door. Volgens Domagoj zorgen iets andere vormen van de 'lage' auto's, zoals Gran Coupé's bijvoorbeeld, ervoor dat er nog altijd een belangrijk aandeel niet-SUV's wordt verkocht. Hij zegt dan ook nog zeker een grote toekomst voor dat soort auto's voor zich te zien. "De verhouding blijft 40-60 of 50-50, dus sedans blijven relevant."