Het eerste uitstel rondom de Europese maatregelen voor 2035 is al een feit, want wijzigingen aan dat plan komen toch niet vandaag. Wel volgende week, dus sluiten BMW, Toyota en verhuur- en leasemaatschappijen zich aan in de lange rij met protesteerders.

‘Achter aansluiten, niet voordringen!’ We zijn fantasievol genoeg om te bedenken hoe vertegenwoordigers van BMW, Toyota en allerlei verhuur- en leasemaatschappijen op die manier worden toegeschreeuwd in Brussel. Het zal uiteraard niet echt zo gaan, maar de genoemde partijen voegen zich wel in een erg omvangrijke rij met lobbyisten en bedrijven die hun zegje willen doen over de Europese plannen om de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor per 2035 geheel en volledig te verbieden. Zes Europese landen deden dat bijvoorbeeld officieel al eerder, terwijl ook Duitsland en Nederland zorgen hebben geuit en van de autobedrijven onder meer Stellantis al eens aan de noodklok ging hangen. Nu voegen BMW en Toyota zich dus bij hen, maar ook lease- en verhuurbedrijven zijn niet blij met de plannen.

In een brief aan Ursala von der Leyen – haar bureau moet inmiddels bijna bezwijken onder het gewicht van al dat papier – vragen in totaal 67 partijen uit het bedrijfsleven om tenminste een uitzondering te maken voor zakelijke wagenparken. Juist: zoals de wagenparken die verhuurbedrijven erop na houden. Volgens Reuters stellen de bedrijven in die brief dat de maatregel zeer schadelijk zal zijn, het bedrijfsleven op hoge kosten zal jagen en hen in de praktijk zal dwingen tot het kopen van minder nieuwe auto’s en/of het simpelweg langer doorrijden met bestaande auto’s. Dat kan niet de bedoeling zijn van de regels, stellen zij, die immers bedoeld zijn om het wagenpark te vergroenen en ondertussen de Europese economie niet nodeloos moeten schaden. Onder meer Avis, Bolt, Hertz en Arval zetten hun handtekening onder de brief.

Die brief komt toch nog ruim op tijd. Aanvankelijk zou de Europese Commissie namelijk vandaag een herziene versie van de toekomstplannen presenteren, maar dat is uitgesteld naar volgende week. Op 16 december is het zover, tot die tijd houdt de gehele autowereld vol spanning de adem in. Voor zover dat lukt in zo’n drukke rij, uiteraard.