BMW toont stukjes 2-serie Gran Coupé

Vrij binnenkort is er gezinsuitbreiding bij BMW, want dan trekt het Duitse merk het onthullingsdoek van de splinternieuwe 2-serie Gran Coupé; een naam die we nog niet kennen.

Het is ondertussen geen grote verrassing meer dat BMW met deze nieuwe sedan komt, want het model is al enige tijd geleden op de gevoelige plaat vastgelegd door onze spionagefotograaf. BMW kwam vervolgens ook zelf met een teaser en eigen spionage-materiaal. Nu gaat het merk een stapje verder, want de belangrijkste aspecten van de auto komen zeer goed in beeld bij de ‘mysterieuze’ nieuwe foto’s: de neus en de kont. Vooral die laatste is natuurlijk belangrijk, want daar verstopt BMW het meeste nieuws.

De wat liftback-achtige daklijn komt bij een geheel nieuw getekende achtersteven uit. De vorm van de achterlichten lijkt sterk op die van de 8-serie Gran Coupé, hoewel de indeling bij deze compactere BMW geheel anders is. De indeling van de achterklep, zoals bijvoorbeeld de plek van de kentekenplaathouder, vertoont veel gelijkenissen met die van zijn veel grotere broer. De neus van deze nieuwe 2-serie Gran Coupé lijkt weer op een geheel andere BMW: de 1-serie. Geen gekke keuze, want dit type moeten we zien als de sedan-versie van dat model. Onderhuids zijn deze auto’s dan ook gelijk aan elkaar. Neem het UKL-platform, dat ook de basis van deze 2-serie vormt.

BMW richt met het jongste model zijn pijlen op de Mercedes-Benz CLA en de A-klasse Limousine. De Beierse fabrikant zegt niet wanneer de onthulling plaats heeft, maar naar verwachting gebeurt dat op korte termijn.