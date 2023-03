BMW toont nieuwe iDrive: vaarwel fysieke knoppen

BMW slaat twee vliegen in één klap en presenteert zowel iDrive 8.5 als iDrive 9. De eerste is een evolutie van het huidige iDrive-systeem, de tweede lijkt er weliswaar ook nog sterk op, maar is geheel nieuw en op Android-basis. De gemene deler: de focus komt meer op touch- en spraakbediening te liggen.

Het huidige iDrive, de achtste generatie, is pas twee jaar oud. Dat lijkt niet zo oud, maar in de techwereld is alles net even wat korter houdbaar. Daarom komt BMW dit jaar nog met een nieuwe versie: iDrive 8.5. Dat zie je op de eerste afbeelding. Het lijkt weliswaar nog sterk op het huidige iDrive, maar vooral in het oog springend zijn de 'knoppen' centraal onderin. Er is voortaan altijd een reeks menuknoppen in beeld op het touchscreen, omdat de bediening helemaal naar het scherm verhuist. Ben je fan van fysieke knoppen om functies op te roepen, dan ben je mogelijk geen fan van het nieuwe iDrive.

Zoals we eerder al begrepen, werkt BMW al aan een geheel nieuwe generatie van iDrive en is 8.5 (zoals de cijfers al aangeven) meer een geüpdatete 8. Het wél geheel nieuwe iDrive 9 krijgen we ook alvast te zien (foto 2). Wat betreft uiterlijk zijn de twee amper uit elkaar te houden, het belangrijkste verschil zit hem in de digitale wereld achter de schermen. iDrive 9 draait immers op Android-basis, waar iDrive 8.5 nog op Linux-basis is. Je kunt iDrive 9 als een soort samensmelting beschouwen van Android Auto en iDrive. Dat betekent uitgebreid apps installeren die je ook op je Android-telefoon kunt hebben. Net als bij iDrive 8.5 ben je aangewezen op touch- en spraakbediening.

iDrive 8.5 komt vanaf juli beschikbaar voor de i4, X5, X6, X7, XM, iX en 7-serie en er volgen meer modellen. iDrive 9 maakt zijn debuut in de nieuwe BMW X1 en de BMW 2-serie Active Tourer vanaf november 2023. Later komt dit bij meer modellen beschikbaar.