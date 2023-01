BMW: Schermen in auto's over 10 jaar verleden tijd

Over tien jaar vind je geen grote displays meer in nieuwe auto's. Althans, zo voorziet BMW-topman Oliver Zipse de toekomst.

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas stelde BMW de i Vision Dee aan het daglicht voor, een om meerdere redenen interessant studiemodel. De BMW i Vision Dee is namelijk niet alleen een vooruitblik op een nieuwe elektrische sedan van de Neue Klasse, maar is ook volgestopt met infotainment zoals BMW dat over enkele jaren toe wil passen. BMW kijkt ook verder vooruit en voorziet zelfs het eind voor grote displays en schermen in auto's.

De BMW i Vision Dee heeft onder meer een bijzonder uitgebreid head-updisplay dat in zekere zin ook in de modellen van de Neue Klasse-familie zal komen. De i Vision Dee had een interieur waarin je zelfs helemaal geen schermen vindt. Voor de nabije toekomst is dat nog te vroeg, maar tijdens een persconferentie gaf Oliver Zipse volgens aanwezige media aan dat BMW verwacht dat grote infotainmentschermen binnen over tien jaar toch echt tot het verleden behoren. Reken dus op een toekomst waarin in ieder geval BMW steeds meer informatie in een nieuwe en uitgebreidere interpretatie van de bekende head-updisplays verwerkt.

Zie jij het wel zitten om alle informatie en instellingen via een uitgebreid head-updisplay tot je te nemen, of gaat dat júist afleiden van het rijden?