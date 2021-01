BMW presenteert nieuwe instap-plug-ins voor 3- en 5-serie

De BMW 3-serie Sedan en Touring waren al verkrijgbaar als 330e en 330e xDrive, plug-in hybride versies met een een 2,0-liter viercilinder onder de kap die is gekoppeld aan een achttraps automaat waarin een elektromotor is verwerkt. Het systeemvermogen van de reeds bekende 330e's bedraagt 252 pk, maar is dankzij XtraBoost tijdelijk te verhogen tot 292 pk. Het maximumkoppel bedraagt 420 Nm. Geheel elektrisch komen ze tussen de 55 en 68 kilometer ver. Het accupakket heeft een capaciteit van 12 kWh. Zijn dit waarden dit wat te pittig voor je zijn? Niet getreurd, BMW voegt namelijk 320e's aan het het gamma van de 3-serie toe. De 3-serie Touring krijgt daarbij ook nog eens een 320e xDrive-versie. Schakelen gaat in alle versies met behulp van de bekende achttraps Steptronic-automaat.

3-serie

De aandrijflijn van de 320e's bestaat uit een 163 pk 2,0-liter viercilinder die bijval krijgt van een 113 pk elektromotor. Het levert de plug-ins een systeemvermogen van 204 pk en 350 Nm op. De 320e Sedan sprint daarmee in 7,6 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 225 km/h. De Touring heeft als 320e 7,9 seconden voor de 0-100-sprint nodig en een topsnelheid van 220 km/h. De 320e xDrive Touring heeft 8,2 tellen voor dezelfde sprint nodig en gooit bij 219 km/h de handdoek in de ring. De topsnelheid ligt in elektromodus op 140 km/h.

Interessanter is natuurlijk de elektrische actieradius. Net als de 330e's hebben de nieuwe 320e's een 12 kWh accupakket. Dat levert de 320e Sedan 54 tot 59 kilometer elektrische actieradius op. Voor de Touring en xDrive Touring liggen die cijfers op 46-57 kilometer en 53-60 kilometer. Het accupakket is met een laadvermogen van tot 3,7 kW weer vol te pompen met stroom.

5-serie

Het plug-in-gamma van de 5-serie bestond al uit de 292 pk 530e Sedan en Touring (met en zonder xDrive) én uit de 395 pk krachtige 545e xDrive Sedan. Ook de 5-serie maakt kennis met een instap-stekkerversie die 520e heet. Een xDrive-uitvoering bestaat er niet. De aandrijflijn lijkt wat samenstelling betreft op die van de 320e. Ook hier dus een 163 pk 2.0 viercilinder die samenwerkt met een elektromotor, al is de elektromotor in de 5-serie 109 pk in plaats van 113 pk sterk. Het systeemvermogen is met 204 pk en 350 Nm echter gelijk aan dat van de 320e. De 520e Sedan heeft in 7,9 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok en dendert door tot een snelheid van 225 km/h is bereikt. De Touring heeft 8,2 seconden voor de 0-100-sprint nodig en houdt het bij 218 km/h voor gezien. De Sedan perst een elektrische actieradius van 53 tot 60 kilometer uit zijn 12 kWh accupakket. De Touring schopt het tot een elektrische range van 55 tot 57 kilometer.

De nieuwe stekkerversies van de 3- en 5-serie komen in maart op de markt. Vanaf dat moment heeft BMW vijftien plug-ins in het gamma. In 2023 moeten dit er 25 zijn.

Prijzen

BMW 320e Sedan: € 48.132

BMW 320e Touring: € 49.414

BMW 320e xDrive Touring: € 52.147

BMW 520e Sedan: € 59.520

BMW 520e Touring: € 62.156)