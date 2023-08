BMW trekt in september op de IAA-mobiliteitsbeurs in München het doek van een nieuwe concept-car, de BMW Vision Neue Klasse. Dat wordt naar verluidt niet zomaar een vingeroefening, maar een nagenoeg productierijpe versie van een belangrijke nieuwe EV.

Als BMW een auto ‘Neue Klasse’ noemt, dan weet je dat het menens is. BMW heeft immers alles te danken aan de Neue Klasse van 60 jaar geleden, zoals we al eerder schreven. Het nieuwe Neue Klasse staat voor een nieuw schaalbaar EV-platform waarop in eerste instantie twee modellen verschijnen: een 3-serie-achtige sedan en een middelgrote SUV.

Als opmaat naar de introductie van die auto’s zijn er in totaal drie concept cars met de weinig creatieve naam ‘Vision’. De Vision Circular (openingsfoto links) verscheen in 2021 en richtte zich vooral op hernieuwbare materialen, de Vision Dee (rechts) verscheen eerder dit jaar op CES en laat vooral zien waar BMW heen wil op het gebied van digitalisatie. De derde auto in deze reeks, de Vision Neue Klasse, zal in naam én in vorm een veel concretere vingerwijzing naar een productiemodel zijn.

BMW-CEO Oliver Zipse laat via een statement weten dat de auto vanaf 2025 in een nieuwe fabriek in Hongarije gebouwd moet gaan worden, gevolgd door de productiestart in BMW’s thuisbasis München in 2026. Vanaf dat jaar moet de auto ook in China worden gebouwd. De Neue Klasse is geen kleinigheidje, bevestigt Zipse. Het is volgens hem een ‘megaproject’ waarbij het gehele bedrijf betrokken wordt. ‘Het is niets minder dan de toekomst van BMW als merk, BMW als groep en ons portfolio’. Een zware jongen dus, waarvan we al binnenkort meer gaan horen en zien.