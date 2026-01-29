BMW plakt op al zijn modellen een nieuw logo

De BMW iX3 is de meervoudige pionier. De elektrische SUV is de eerste van de Neue Klasse, introcueert nieuw design, een volledig nieuw interieurconcept en ook de eerste BMW met het nieuwe merklogo. Dat nieuwe logo zit straks op alle BMW's.

De vorig jaar gepresenteerde nieuwe BMW iX3 luidt bij BMW een nieuw hoofdstuk in. Het is tijd voor de Neue Klasse: een modelfamilie die een nieuwe designstijl, nieuwe technologie en een nieuw interieurconcept introduceert. Diverse Neue Klasse-elementen sijpelen op termijn door naar alle BMW's, dus ook naar modellen met verbrandingsmotoren die officieel geen deel uitmaken van de Neue Klasse-familie. Zo krijgen alle BMW's de nieuwe huisstijl. En een nieuw logo.

De BMW iX3 was de eerste en dus zeker niet het laatste model met het nieuwe BMW-logo. Overigens moet je goed kijken om verschillen met het vorige logo te zien, maar ze zijn er echt. Vrees niet: het logo is bovenal gewoon weer herkenbaar als BMW-logo. Het blauw blijft, het wit ook. Evenals de zwarte rand met daarin de merknaam. Wel verdwijnt er veel chroom. De verchroomde ring die de blauwe en witte elementen van de zwarte rand scheidde, is verdwenen. Ook het chroom dat de witte en blauwe vakken van elkaar scheidde, is naar de prullenmand verwezen.

Niet alleen in het logo verdwijnt chroom. Zo heeft de BMW iX3 geen verchroomde raamomlijsting meer. Ook in het front van de auto kom je het goedje niet meer tegen. 'Licht is het nieuwe chroom', aldus BMW. Het nieuwe BMW-logo vindt vanaf februari zijn weg naar alle nieuwe BMW's. Reken er verder maar op dat alle nieuwe of vernieuwde BMW's ook van minder (of zelfs geen) chroomwerk zijn voorzien.