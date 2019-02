BMW onthult X3 M én X4 M

Zowel de X3 als X4 waren er al als 326 pk sterke M40d, M-Performance-versies die natuurlijk al indrukwekkend zijn, maar niet de volledige magie van een volwaardig M-model ademen. BMW presenteert nu in één klap niet alleen de X3 M, maar ook de X4 M! Daar blijft het overigens niet bij, BMW schuift meteen nog krachtigere Competition-versies naar voren,

Zowel de X3 M als X4 M hebben een 480 pk en 600 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn onder de kap. Schakelen gaat via een achttraps M Steptronic-transmissie die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Wel gaat het gros van de kracht naar de achteras. Is die 480 pk niet genoeg? Opteer dan voor de M Competition-versies die maar liefst 510 pk en 600 Nm mobiliseren. De reguliere M's sprinten in 4,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Competition-uitvoeringen doen er 0,1 tel minder lang over.

Uiteraard staan de M-versies op een door BMW's M-afdeling onder handen genomen onderstel en is naast de stuurinrichting ook de remmerij door die divisie aangepast. Optioneel is een M-veerpootbrug die uit koolstofvezel is vervaardigd leverbaar.

Vanbuiten zijn de M's onder andere te herkennen aan hun heftige bumperwerk met grote koelopeningen, een diffusor onderaan de achterbumper en bovenaan de bilpartij is in alle gevallen een spoiler te vinden. Tegen meerprijs levert BMW een M Carbon-pakket waarbij het uiterlijk wordt volgehangen met zichtbaar koolstofvezel. Vanbinnen bepaalt niet alleen het M-instrumentenpaneel het beeld, ook het M-sportstuur, de rode start/stop-knnop, aluminium sierlijsten met carbonstructuur en de speciale meer leer en alcantara beklede sportstoelen ademen hier de M-sfeer.